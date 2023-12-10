Malatya'daki deprem konutlarının içme suyu ihtiyacının karşılanması için çalışmalar başladı

Başkentte emeklilerden miting
Başkentte emeklilerden miting
Yeni yargı paketi yolda: Suç işleyen cezasını çekecek
Yeni yargı paketi yolda: Suç işleyen cezasını çekecek
Batan geminin kayıp 7 personeli 22 gündür aranıyor
Batan geminin kayıp 7 personeli 22 gündür aranıyor
Yargıtay, okuryazar olmayan kişiyi attığı imzadan sorumlu tuttu
Yargıtay, okuryazar olmayan kişiyi attığı imzadan sorumlu tuttu
TBMM'de bu hafta bütçe görüşmeleri görüşülecek
TBMM'de bu hafta bütçe görüşmeleri görüşülecek
Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor
Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor
Dilan Polat'ın yapılan yorumlara tahammül edemediği ortaya çıktı!
Dilan Polat'ın yapılan yorumlara tahammül edemediği ortaya çıktı!
Mehmet Şimşek'ten 5 önemli mesaj: Türk Lirasındaki kan kaybı durdu
Mehmet Şimşek'ten 5 önemli mesaj: Türk Lirasındaki kan kaybı durdu
Özgür Özel'den Meral Akşener'e çalım hazırlığı
Özgür Özel'den Meral Akşener'e çalım hazırlığı
Kahramanlar-33 operasyonlarında çok miktarda mühimmat ele geçirildi
Kahramanlar-33 operasyonlarında çok miktarda mühimmat ele geçirildi
Tokat'ta kamyona arkadan çarpan minibüsteki 5 kişi öldü
Tokat'ta kamyona arkadan çarpan minibüsteki 5 kişi öldü
Devlet Bahçeli tepki göstermişti: Saffet Sancaklı istifa etti
Devlet Bahçeli tepki göstermişti: Saffet Sancaklı istifa etti
Ulaştırma Bakanı: Bu tesis 4 bin kişiye istihdam sağlayacak
Ulaştırma Bakanı: Bu tesis 4 bin kişiye istihdam sağlayacak
Tıp fakültesi öğrencisi, havuzda hayatını kaybetti
Tıp fakültesi öğrencisi, havuzda hayatını kaybetti
'Sokak köpekleri sorununu çözüme kavuşturacağız'
'Sokak köpekleri sorununu çözüme kavuşturacağız'
Kamuda araç tasarrufu: Eskiyi satmayana yeni araç yok!
Kamuda araç tasarrufu: Eskiyi satmayana yeni araç yok!
2024 yılı resmi tatil günleri
2024 yılı resmi tatil günleri
'Ateşkesi reddeden 14 ülke tarihe kara leke olarak geçecek'
'Ateşkesi reddeden 14 ülke tarihe kara leke olarak geçecek'
Benzine gelen indirim pompaya yansıdı
Benzine gelen indirim pompaya yansıdı
Bakan Şimşek: En temel önceliğimiz enflasyonla mücadele
Bakan Şimşek: En temel önceliğimiz enflasyonla mücadele
Yargıtay'dan öğrencileri ilgilendiren karar: Kazada yaralanan öğrenci tazminat alacak
Yargıtay'dan öğrencileri ilgilendiren karar: Kazada yaralanan öğrenci tazminat alacak
Kırmızı ette fiyatlar uçtu: Rekabet Kurumu Başkanı nedenini açıkladı
Kırmızı ette fiyatlar uçtu: Rekabet Kurumu Başkanı nedenini açıkladı
Bakan Yerlikaya'dan yeni polislere: Yetkinizi kullanırken sınırları aşmayacaksınız
Bakan Yerlikaya'dan yeni polislere: Yetkinizi kullanırken sınırları aşmayacaksınız
Seçil Erzan ile 'Moji' görüşmesi dava dosyasına girdi
Seçil Erzan ile 'Moji' görüşmesi dava dosyasına girdi
KDK tavsiye etti: Üniversite çift ana dal yönetmeliğini yeniden düzenledi
KDK tavsiye etti: Üniversite çift ana dal yönetmeliğini yeniden düzenledi
Meclis'teki fezleke sayısı 733'e ulaştı
Meclis'teki fezleke sayısı 733'e ulaştı
Ocak ayında emekli olacak memurlara 'seyyanen zam' uyarısı
Ocak ayında emekli olacak memurlara 'seyyanen zam' uyarısı
Melih Yiğitel: Asgari ücrette ağırlıklı seçenek yüzde 36
Melih Yiğitel: Asgari ücrette ağırlıklı seçenek yüzde 36
Özelleştirme İdaresi 4 ildeki 5 taşınmazı satışa çıkardı
Özelleştirme İdaresi 4 ildeki 5 taşınmazı satışa çıkardı
Asgari ücrette gözler ilk toplantıda
Asgari ücrette gözler ilk toplantıda
Ana sayfaHaberler Yaşam

Malatya'daki deprem konutlarının içme suyu ihtiyacının karşılanması için çalışmalar başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesi İkizce bölgesinde, afetzedeler için TOKİ tarafından yapılan konutların içme suyu isale hattı için sözleşme imzalanarak çalışmalara başlandığı bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2023 14:48, Son Güncelleme : 10 Aralık 2023 14:49
Yazdır
Malatya'daki deprem konutlarının içme suyu ihtiyacının karşılanması için çalışmalar başladı

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, yaptığı açıklamada, İkizce'de depremzedeler için konutların yapımının hızlı bir şekilde sürdüğünü belirtti.

Bu ayın sonu itibarıyla konutların bir kısmının teslim edileceğini aktaran Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Konutların içme suyu ihtiyacının karşılanması için de çalışmalar başladı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Gündüzbey İçme Suyu Tesisi'ndeki suyu borularla İkizce bölgesine taşıyacak. Yaklaşık 15 kilometre bir hat döşenecek. Bu noktada sözleşme imzalandı ve DSİ'ye yer teslimi yapılarak çalışmalar başladı. Sözleşme bedeli 361 milyon lira. İkizce'ye getirilen su burada inşa edilecek olan 5 bin metreküplük depoda tutulacak ve konutların su ihtiyacı buradan karşılanacak."

Tüfenkci, ayrıca depremlerde hasar gören Sürgü ve Çat barajlarının rehabilitasyonu için de çalışmalar başladığını, bu kapsamda Sürgü Barajı'nın pompa istasyonu onarımı, prefabrik işletme binası yapımı, Çat ve Sürgü barajlarının elektrik ve mekanik teçhizatlarının bakım ve onarımlarının yapılacağını kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber