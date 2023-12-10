Galatasaray, Kopenhag maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sakatlıkları geçen Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech de antrenmanda yer aldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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