Somalili Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'in hayatını kaybettiği kazada asli kusurlu bulundu. Hakkında yakalama kararı çıkarıldı ama kaldığı adreste bulunamadı. Karardan 6 gün önce Türkiye'den ayrıldığı ortaya çıktı.

Tartışma yaratan kazayla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan açıklama geldi. Tunç, kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor beklenmektedir.

Hazırlanan iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor beklendiğini söyleyen Tunç, "Sıfatı ne olursa olsun herkes kanun karşısında eşit olup şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir." dedi.