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Yeni yargı paketi TBMM'ye sunulacak

Yeni yargı paketinin, kısa sürede Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Taslak metne göre; ceza yaptırımlarının etkinliğinin artırılmasından, denetimli serbestliğe kadar pek çok alanda önemli değişiklik yapılacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 10 Aralık 2023 17:17, Son Güncelleme : 10 Aralık 2023 17:18
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Yeni yargı paketi TBMM'ye sunulacak

Yeni yargı paketine ilişkin hazırlıklar sürüyor...

Önemli değişiklikler içeren düzenlemelerin kısa süre içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.

Taslak ile anneye, baba ile çocuk arasındaki soy bağının reddi davası açma imkanı tanınacak. Evlat edinenlerin isimleri, evlatlığın kimliğine anne ve baba adı olarak yazılabilecek.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin, "60'tan fazla maddeden oluşan paket söz konusu taslak söz konusu. Özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılması noktasında kamuoyunda büyük bir beklenti var. Bu beklentiyi karşılamamız lazım. Yani suç işleyenin yanına kar kalmaması lazım" açıklamasını yapmıştı.

Hükümlünün koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi sağlanacak. Hedef, cezasızlık algısını ortadan kaldırmak.

Hükümlü cezasının en az yüzde 40'ını cezaevinde çekecek

Böylelikle, her hükümlü cezasının en az yüzde 40'ını cezaevinde çekecek.
Denetimli serbestlik süresinin 3 yıl olmasına yönelik düzenleme de gündemde.

Mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip hukukçular, sınavsız olarak ara bulucu olabilecek.

"Taslak aşamasında"

Yılmaz Tunç, sosyal medya açıklamasında, yargı paketine ilişkin çalışmanın taslak aşamasında olduğunu vurguladı.

Bakan Tunç, "Tamamlandığında milletvekillerimizin takdirine sunulacak olup Meclis grubumuzdaki çalışmanın ardından nihai şeklini alacak. Kanun teklifini verecek olan milletvekillerimiz tarafından kamuoyu ile paylaşılacak" ifadesini kullandı.

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