Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü narkotik birimleri tarafından yapılan iki ayrı operasyonda 43 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 4 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucuya yönelik mücadelelerinin devam ettiğini söyledi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net