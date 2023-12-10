Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. 43 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2023 17:48, Son Güncelleme : 10 Aralık 2023 17:49
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucuya yönelik mücadelelerinin devam ettiğini söyledi.
İl Emniyet Müdürlüğü narkotik birimleri tarafından yapılan iki ayrı operasyonda 43 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 4 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.