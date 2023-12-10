Doğan: 'Gizli protokol' yapmak bizim işimiz değil

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Ali Haydar Fırat, HEDEP'in AK Parti ile "pazarlık" yaptığı ve bu nedenle İstanbul'da aday çıkaracağını iddia edip "Bu siyaset değil bu rezillik" dedi. HEDEP Fırat'a tepki gösterdi.

Gazeteci Nevşim Mengü'nün YouTube'daki programına katılan CHP PM Üyesi Fırat "AKP ile HEDEP arasında pazarlıklar yapıldığını biliyoruz, İstanbul'da aday çıkartmaları için görüşmeleri var. Antalya ve Mersin'de de var. İktidar tarafından kayyım meselesinin de pazarlık konusu yapıldığının... İktidar bunu bir sopa olarak kullanıyor. Bu siyaset değil bu rezillik!" diye konuştu.

'MAHCUP OLABİLİRSİNİZ'

Fırat'ın sözlerini sosyal medya hesabından paylaşan HEDEP SÖzcüsü Ayşegül Doğan şu ifadeleri kullandı:

"On yıllardır hukuk siyasetin sopası olamaz, olmamalıdır diyoruz. Ağır bedellerle, buna karşı özgürlük, eşitlik, adalet ve barış mücadelesi veriyoruz. Size tavsiyem, iddia dahi olamayacak bu spekülatif, algı yaratmaya dönük yorumlarınızı yapmadan önce, eski gazeteci, yeni siyasetçi olarak olası kaynaklarınıza dikkat etmenizdir. Aksi takdirde yalan haber yaymaktan en hafif deyimiyle mahcup olabilirsiniz! Yeri gelmişken hatırlatayım, "gizli protokol"yapmak bizim işimiz değil!"