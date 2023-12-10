İstanbul Valisi Gül'den fahiş fiyatla ekmek satışına ilişkin açıklama
İstanbul Valisi Davut Gül: "Fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir" dedi.
İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Davut Gül, kentte ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutulan tutanağın Ticaret Bakanlığına gönderildiğini bildirdi.
Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'da ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz."
İstanbulda ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir.Davut GÜL (@gul_davut) December 10, 2023
Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsade etmeyeceğiz.#İstanbul 🇹🇷