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İstanbul Valisi Gül'den fahiş fiyatla ekmek satışına ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül: "Fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Aralık 2023 21:15, Son Güncelleme : 10 Aralık 2023 21:27
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İstanbul Valisi Gül'den fahiş fiyatla ekmek satışına ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Davut Gül, kentte ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutulan tutanağın Ticaret Bakanlığına gönderildiğini bildirdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da ekmek fiyat tarifesine uymayarak fahiş fiyatla satış yapan 822 ekmek fırınıyla ilgili tutanak tutularak cezalandırılmaları için Ticaret Bakanlığımıza gönderilmiştir. Kuralsızlığın kural olarak dayatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

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