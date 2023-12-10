Manisa'da ormanlık alanda dehşet: Eşini ve kayınbiraderini öldürüp, intihar etti

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Büyük Sümbüller Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bir cipin yanında 3 kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 45 AT 929 plakalı cipin yanında sigortacı olduğu öğrenilen Alaaddin Turantekin ile eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik'in cansız bedenlerini buldu.

Ekiplerin yaptığı incelemede Alaaddin Turantekin'in, eşini ve kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.