11 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları
11 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak Meclis Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
(TBMM/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadın Girişimciler Paneli ile Birleşmiş Milletler "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 75'inci Yıl Dönümü Bağlamında Ailenin Korunması: Sözden Eyleme" başlıklı oturuma katılacak.
(Cenevre)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Necip Fazıl Kısakürek Başakşehir Kültür Yaşam Parkı açılışına iştirak edecek.
(İstanbul/13.30)
2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde DSİ tarafından tamamlanan 369 tesisin toplu açılış törenine katılacak.
(Ankara/14.00)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurlama törenine iştirak edecek.
(Ankara/16.00)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı iş gücü istatistiklerini ve sanayi üretim endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl ve 7 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Kudüs/Gazze/Kahire)
GÜNCEL
1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında Bakanlıkta gerçekleştirecek.
(Ankara/13.30)
SPOR
1- Trendyol Süper Lig'in 15. haftası; MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor ve TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor müsabakalarıyla tamamlanacak.
(Ankara/Konya/20.00)
2- Trendyol 1. Lig'in 15. haftasının kapanış maçında Altay ile Boluspor karşı karşıya gelecek.
(İzmir/20.00)
3- TFF 2. Lig'in 17. hafta mücadelesi Beyaz Grup'ta 1, Kırmızı Grup'ta ise 2 maçla sona erecek.
4- UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak Galatasaray, son antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak.
(İstanbul/12.00)
5- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçı öncesi Parken Stadı'nda basın toplantısında soruları cevaplayacak.
- Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup ve bir futbolcusu da statta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; ev sahibi ekip son çalışmasını statta yapacak.
(Kopenhag/20.30/16.00/17.00)
6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko derbisiyle sona erecek.
(İstanbul/19.00)
7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftası, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto ve Nilüfer Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.
(İzmir/18.00/Bursa/20.00)