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11 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları

11 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 00:00, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 00:02
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11 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak Meclis Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kadın Girişimciler Paneli ile Birleşmiş Milletler "İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 75'inci Yıl Dönümü Bağlamında Ailenin Korunması: Sözden Eyleme" başlıklı oturuma katılacak.

(Cenevre)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Necip Fazıl Kısakürek Başakşehir Kültür Yaşam Parkı açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/13.30)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde DSİ tarafından tamamlanan 369 tesisin toplu açılış törenine katılacak.

(Ankara/14.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurlama törenine iştirak edecek.

(Ankara/16.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı iş gücü istatistiklerini ve sanayi üretim endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl ve 7 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in "insani ara"ya son vermesinin ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında Bakanlıkta gerçekleştirecek.

(Ankara/13.30)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 15. haftası; MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor ve TÜMOSAN Konyaspor-EMS Yapı Sivasspor müsabakalarıyla tamamlanacak.

(Ankara/Konya/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 15. haftasının kapanış maçında Altay ile Boluspor karşı karşıya gelecek.

(İzmir/20.00)

3- TFF 2. Lig'in 17. hafta mücadelesi Beyaz Grup'ta 1, Kırmızı Grup'ta ise 2 maçla sona erecek.

4- UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak Galatasaray, son antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacak.

(İstanbul/12.00)

5- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve takımdan bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Kopenhag maçı öncesi Parken Stadı'nda basın toplantısında soruları cevaplayacak.

- Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup ve bir futbolcusu da statta düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak; ev sahibi ekip son çalışmasını statta yapacak.

(Kopenhag/20.30/16.00/17.00)

6- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko derbisiyle sona erecek.

(İstanbul/19.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 11. haftası, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto ve Nilüfer Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(İzmir/18.00/Bursa/20.00)

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