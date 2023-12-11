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Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Gazze için tüm dünyaya küresel grev çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurmak için tüm dünyaya küresel greve gitme çağrısı yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 07:50, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 07:33
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Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Gazze için tüm dünyaya küresel grev çağrısı

Birlikten bugün başlayacak küresel greve ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İslam dünyası başta olmak üzere tüm dünya halklarına, 11 Aralık'ta greve başlamaya ve amacına ulaşana kadar dünyadaki tüm kurum, parti, hareket ve önemli şahsiyetlerin bu grevi sürdürmesi çağrısında bulunuyoruz. Haksız savaşı durdurmasını ve masum insanların kurtarılmasını sağlamasını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Halkların boykot, hayır kurumlarının ise yardım konusunda görevlerini yerine getirdiği ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin savaşı durdurma kararı alamadığına işaret edilen açıklamada, "Devletlerin bu kararı onaylamasını iptal eden ABD vetosu göz önüne alınarak, veto mevzuatı gözden geçirilmeli ve kararlar salt çoğunluğun oyuyla alınmalıdır." denildi.

Uluslararası toplumun, Gazze Şeridi'nde akan kanı durdurma kararını almakta başarısız kaldığına vurgu yapılan açıklamada, "Birlik olarak dünya ülkelerini ve İsrail'in saldırılarına destek veren ülkelerin halklarını, yaşamın tüm alanlarını felç edecek kapsamlı greve katılmaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yönetimlerin halkların taleplerine yanıt vererek Filistin topraklarındaki zulmü durduruncaya kadar kapsamlı grevin sürdürülmesinin istendiği açıklamada, grevin hem dinde hem de uluslararası hukukta meşru bir araç olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği de birliğin yaptığı küresel grev çağrısının, Filistin meselesine destek ve Gazze'deki savaşın durdurulması için tüm dünyaya verilmiş bir mesaj olduğunu belirtti.

Uluslararası toplumun Gazze'deki savaşı durdurmada başarısız olması nedeniyle grevin önemli bir protesto seçeneği haline geldiğini kaydeden Karadaği, Müslümanların, greve davet ederek ve mesajı açık ve şeffaf bir şekilde ileterek bu kampanyanın başarılı olmasına katkıda bulunabileceğini dile getirdi.

Karadaği, "Herkesi yarınki kapsamlı greve aktif olarak katılmaya, adaletsizlik ve zulme karşı hep birlikte durmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

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