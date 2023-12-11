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Asgari ücrette zam pazarlığı! Taraflar bugün toplanacak

Bütün ücretli çalışanların yanı sıra, sektörlerin gözü, asgari ücret tespit maratonunda olacak. Masada en az yüzde 40, en çok yüzde 50 artış ihtimali konuşulacak. Asgari ücret; yüzde 40 artış halinde net 15 bin 962, yüzde 50 zam halinde de net 17 bin 103 liraya yükselecek..

Haber Giriş : 11 Aralık 2023 08:05, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 08:48
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Asgari ücrette zam pazarlığı! Taraflar bugün toplanacak

Her ne kadar 7 milyon asgari ücretliyi ilgilendiriyor gibi görünse de; bütün ücretli çalışanların gelir artışlarını, bunun yanı sıra ürün ve hizmet üretenlerin de fiyatlarını belirlemelerinde temel aldığı asgari ücret için maraton başlıyor. Bugün ilk toplantısını yapacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak ilk toplantıya, işçi tarafını temsilen Türk-İş, işvereni temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) katılacak. Daha önceki görüşmelerden farklı olarak temsil heyetinde bir kasiyer, bir enerji sektörü çalışanı, bir kara yolu ve bir de sağlık çalışanı olmak üzere 4 işçi de katılacak. Ay sonuna kalmadan sonuçlanması beklenen toplantıların, ay sonu gelmeden sonuçlanması, 31 Aralık 2023'te yayımlanacak Resmi Gazete'de ise yayımlanması bekleniyor.

ENFLASYONA EK REFAH PAYI

Geçen yıl yapılan ara zamda asgari ücret 1 Temmuz 2023'ten itibaren brüt 13 bin 414 TL, net 11 bin 402 TL olmuştu. Bakanı Işıkhan bu yıl tek zam yapılacağını açıklarken, işçi ve işveren tarafının talepleri de şekillenmeye başladı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay "Açlık sınırından bir pazarlık olmaz" demişti. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 olarak gerçekleşirken, 6 aylık enflasyon farkının da yüzde 40 civarında olması bekleniyor. İşçi tarafının, enflasyon farkına ek olarak 'refah payı' beklentisi bulunuyor. İşveren tarafı da hedef enflasyon kadar olmasa da piyasada dengeleri bozmayacak bir ücretten yana olduğunu ifade ediyor. Bu tanımlamalar çerçevesinde asgari ücretin yüzde 40-yüzde 50 civarında artması bekleniyor. Türk-İş'in belirlediği açlık sınırı 14 bin lira civarında olduğu için bu rakam 'kesin kırmızı çizgi' olarak değerlendirilirken, yüzde 40 artış halinde 15 bin 962 lira, yüzde 50 artırılması halinde ise 17 bin 103 lira asgari ücret rakamına ulaşılacak.

İŞÇİ TEMMUZ ZAMMI DA İSTİYOR

Gelecek yılın asgari ücret oranı gündeme otururken, mavi yaka ve ara kademe tabir edilen çalışanların beklentilerini araştıran eleman.net, asgari ücret artışının yüzde 30 ile yüzde 50 arasında artmasının beklendiğini açıkladı. Çalışanlar, bu yıl olduğu gibi 2024'te de temmuzda ara zam beklentisini korurken, işverenlerin büyük çoğunluğunun çalışanlarınaa yüzde 50 oranında zam yapmayı hedeflediğini belirledi. İşverenlerin yüzde 19'u "Yüzde 50 ile yüzde 70 arasında zam yapacağım" derken, yüzde 1'lik işveren kesimi ise "Çalışanlarımıza yüzde 70 zam yapacağız" cevabını verdi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ-

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