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Teknoloji şirketleri %40 ücret artışı planlanıyor

Endeavor Türkiye ile teknoloji şirketleri için yönetim, strateji ve insan & kültür konularında danışmanlık hizmetleri veren Melon'ın ortak yürüttüğü "Türkiye Teknoloji Sektörü Ücret ve Yan Haklar Araştırma Raporu" yayınlandı. Araştırma için Türkiye'nin hızlı büyüyen 90 teknoloji şirketinden veri alındı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 07:59, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 08:32
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Teknoloji şirketleri %40 ücret artışı planlanıyor

2023 yılına ait sonuçlara göre, şirketlerin çoğu ekonomik belirsizliklere rağmen çalışanlarına daha sık ücret artışları yapmaya devam ediyor. Şirketler ücret artışlarını artık yılda en az iki kez gözden geçiriyorlar, mevcut durumda, şirketlerin %94'ü yılda iki veya daha fazla kez maaş artışlarını gözden geçiriyorlar.

Bu, bir önceki yılın %81'lik oranına kıyasla önemli bir artışı temsil ediyor. 2023 yılında planlanan bileşik ücret artış oranları, öngörülenin üzerinde gerçekleşti. Yazılım rollerinde planlanan %82'lik artış, yılsonunda %91 olarak gerçekleşti. Benzer şekilde, uzman ve yönetici rollerinde de benzer trendler gözlemlendi. 2023 sene başı ücret artışı hariç, şirketlerin %70'i %30'un üzerinde ek ücret artışları uyguladılar.

Uzaktan çalışmada gerileme var

2024'te yılbaşı itibariyle uygulanacak tahmini ücret artışı ortalaması %40, en üst oran ise %50 olarak belirtildi. Planlarının belirsiz olması nedeniyle, araştırmaya katılan her üç şirketten biri yılsonu ücret artış planını paylaşamadı. Şirketlerin mevcut çalışma modellerinde değişikliğe gitmeyi planlamadığı görülüyor.

Araştırmada tamamen uzaktan çalışma oranında gerileme olduğunu gözlemlendi. Geçtiğimiz yıl tamamen uzaktan çalışma oranı %24 iken bu yıl %20'ye geriledi. Bu durum gösteriyor ki şirketlerde tamamen olmasa da kısmen ofislere dönüşler hibrit düzene geçerek oluyor.

Tamamen ofislere dönmeyi seçen şirket oranı ise %6,2 olarak geçtiğimiz yıl ile benzer oranda devam ediyor. Çalışanlar yurt dışında iş buldukları ya da Türkiye'de ikamet edip yurt dışındaki şirketlerde çalışmayı tercih ettikleri için mevcut işlerinden ayrılıyor. Yurtdışına giden ya da yurtdışında bir şirket için çalışmaya başlayan her üç çalışandan ikisi benzer seviyede bir rol için mevcut işlerinden ayrılıyor.

Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen, "Bu süreçte ortaya çıkan çok yönlü zorluklar ve fırsatlar, özellikle 'fırsat' kavramına odaklanılmasını gerektirdi" dedi. Melon Kurucusu Sure Köse Ulutaş da pek çok şirketin asgari ücret artışı hakkındaki kararı beklediğini kaydetti.

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