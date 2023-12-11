İmamoğlu'ndan 'yaz saati' isyanı! Güvenlik sorunu yaratıyor vazgeçin artık!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaz saati uygulamasına tepki gösterdi... İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

-Kararı alan ortada yok, kararın mantığı yok, tasarruf desen hiç yok...

-Bu anlamsız #YazSaati uygulamasının hiçbir faydası olmadığı gibi, güvenlik sorununa yol açıyor, herkesi depresif hale getiriyor, çalışanı öğrenciyi güne kötü başlatıyor.

-ARTIK VAZGEÇİN BU UYGULAMADAN!