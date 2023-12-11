Teknik Direktör gözyaşlarını tutamadı: Lütfen yalvarıyorum

Giresunspor teknik sorumlusu Mehmet Birinci, Sakaryaspor mağlubiyetinden sonra içinde oldukları durumun vehametini gözyaşlarıyla anlattı. Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Mehmet Birinci de görünüş olarak güzel bir maç olduğunu ifade etti.

Bitexen Giresunspor'u bugünlere nasıl geldiğini çok iyi bildiğini anlatan Birinci, karda yağmurda çamurda ter dökerek buralara geldiklerini, Erzurum deplasmanına giderken yolda geçirdikleri kazayla ölümden döndüklerini söyledi.

"Lütfen yalvarıyorum"

Giresun'daki siyasilere, yerel yöneticilere, Giresun dışındaki iş insanlarına seslenen Birinci, "Lütfen yalvarıyorum, bu takıma sahip çıkın. Kadromuz kısıtlı, transfer tahtasının açılması için lütfen siyasiler, bize yardım edin. Ben bu toprakların çocuğuyum, bu takımın buralara nasıl geldiğini çok iyi biliyorum, gitmeyelim. Giresunspor, Giresun'un bir markasıdır." şeklinde konuştu.

Konuşması sırasında duygulanan Birinci, televizyonda Giresunspor'u gördüğü zaman gururlandığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Emin olun Giresun'daki balıkçı Şeref, ayakkabı boyacısı Dursun kadar üzülen belki de yoktur. Dışarıdaki insanlar için, lütfen bu takıma sahip çıkalım. Yönetimleri eleştirmek benim haddim değil ama yönetimlerin yaptığı hatalar bu takımı buralara getirdi. Siyasilere yalvarıyorum, Giresunlu, oranın bir çocuğu olarak, takımı kurtaralım. Çok üzülüyorum."