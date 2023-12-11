Fatih'te park halindeki 2 otomobil yandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Topkapı Mahallesi Sulukule Caddesi'nde, park halindeki 34 NK 6830 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyen yangın, otomobilin yanında bulunan 34 THS 71 plakalı ticari taksiye de sıçradı.

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