Galatasaray, 'Devler Ligi'nde son 16 turu için sahaya çıkıyor

Yavaş'tan Akşener'e: Ankara için size ihtiyacım yok, zaten %60 alıyoruz
Yavaş'tan Akşener'e: Ankara için size ihtiyacım yok, zaten %60 alıyoruz
2024 KPSS İçin Erken Kayıt Avantajları Başladı!
2024 KPSS İçin Erken Kayıt Avantajları Başladı!
Sponsorlu İçerik
Asgari ücret maratonu 3 senaryo ile başlıyor
Asgari ücret maratonu 3 senaryo ile başlıyor
Başıboş köpekler problemi seçimden önce çözülecek
Başıboş köpekler problemi seçimden önce çözülecek
Teknoloji şirketleri %40 ücret artışı planlanıyor
Teknoloji şirketleri %40 ücret artışı planlanıyor
Çalışan emekliye 5 bin TL'lik ikramiye ödemesinde iki formül!
Çalışan emekliye 5 bin TL'lik ikramiye ödemesinde iki formül!
Yeni Şafak: FETÖ başta AK Parti olmak üzere bütün partilere sızıyor
Yeni Şafak: FETÖ başta AK Parti olmak üzere bütün partilere sızıyor
Sınıf annesine yeni çözüm: Sınıf temsilcisi
Sınıf annesine yeni çözüm: Sınıf temsilcisi
Betimar Araştırma: İmamoğlu'nun karşısındaki en az 3 aday silip süpürüyor
Betimar Araştırma: İmamoğlu'nun karşısındaki en az 3 aday silip süpürüyor
İstanbul Valisi Gül'den fahiş fiyatla ekmek satışına ilişkin açıklama
İstanbul Valisi Gül'den fahiş fiyatla ekmek satışına ilişkin açıklama
Başsavcılıktan mahkemede rüşvet iddiasıyla ilgili açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
Başsavcılıktan mahkemede rüşvet iddiasıyla ilgili açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
Yeni yargı paketi TBMM'ye sunulacak
Yeni yargı paketi TBMM'ye sunulacak
Somalili Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Somalili Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Başkentte emeklilerden miting
Başkentte emeklilerden miting
Yeni yargı paketi yolda: Suç işleyen cezasını çekecek
Yeni yargı paketi yolda: Suç işleyen cezasını çekecek
Batan geminin kayıp 7 personeli 22 gündür aranıyor
Batan geminin kayıp 7 personeli 22 gündür aranıyor
Yargıtay, okuryazar olmayan kişiyi attığı imzadan sorumlu tuttu
Yargıtay, okuryazar olmayan kişiyi attığı imzadan sorumlu tuttu
TBMM'de bu hafta bütçe görüşmeleri görüşülecek
TBMM'de bu hafta bütçe görüşmeleri görüşülecek
Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor
Asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor
Dilan Polat'ın yapılan yorumlara tahammül edemediği ortaya çıktı!
Dilan Polat'ın yapılan yorumlara tahammül edemediği ortaya çıktı!
Mehmet Şimşek'ten 5 önemli mesaj: Türk Lirasındaki kan kaybı durdu
Mehmet Şimşek'ten 5 önemli mesaj: Türk Lirasındaki kan kaybı durdu
Özgür Özel'den Meral Akşener'e çalım hazırlığı
Özgür Özel'den Meral Akşener'e çalım hazırlığı
Kahramanlar-33 operasyonlarında çok miktarda mühimmat ele geçirildi
Kahramanlar-33 operasyonlarında çok miktarda mühimmat ele geçirildi
Tokat'ta kamyona arkadan çarpan minibüsteki 5 kişi öldü
Tokat'ta kamyona arkadan çarpan minibüsteki 5 kişi öldü
Devlet Bahçeli tepki göstermişti: Saffet Sancaklı istifa etti
Devlet Bahçeli tepki göstermişti: Saffet Sancaklı istifa etti
Ulaştırma Bakanı: Bu tesis 4 bin kişiye istihdam sağlayacak
Ulaştırma Bakanı: Bu tesis 4 bin kişiye istihdam sağlayacak
Tıp fakültesi öğrencisi, havuzda hayatını kaybetti
Tıp fakültesi öğrencisi, havuzda hayatını kaybetti
'Sokak köpekleri sorununu çözüme kavuşturacağız'
'Sokak köpekleri sorununu çözüme kavuşturacağız'
Kamuda araç tasarrufu: Eskiyi satmayana yeni araç yok!
Kamuda araç tasarrufu: Eskiyi satmayana yeni araç yok!
2024 yılı resmi tatil günleri
2024 yılı resmi tatil günleri
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Spor

Galatasaray, 'Devler Ligi'nde son 16 turu için sahaya çıkıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son hafta maçında yarın deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 09:13, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 09:16
Yazdır
Galatasaray, 'Devler Ligi'nde son 16 turu için sahaya çıkıyor

Başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Müsabakada Orsato'nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda çıktığı 5 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 5 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, aynı puana sahip Kopenhag'ın ardından averajla üçüncü sırada yer alıyor.

Üst tura çıkmayı garantileyen Alman ekibi Bayern Münih'in 13 puanla zirvede yer aldığı grupta, İngiltere temsilcisi Manchester United ise 4 puanla son sırada bulunuyor.

Grupta Galatasaray ile Kopenhag arasında İstanbul'da oynanan maç 2-2 berabere tamamlanmıştı.

Tur için galibiyet şart

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için yarın Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Averajla rakibinin gerisinde yer alan sarı-kırmızılı takım, yarın kazanması durumunda puanını 8'e çıkartacak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak.

Galatasaray'ın kazanamaması ve gruptaki diğer maçta Manchester United'ın Bayer Münih karşısında galip gelememesi halinde sarı-kırmızılı takım, grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Sarı-kırmızılı takımın galip gelememesi ve Manchester United'ın Bayern Münih'i yenmesi durumunda ise Galatasaray, Avrupa defterini kapatacak.

Galibiyet, üst turun yanı sıra 12,4 milyon avro da kazandıracak

Galatasaray, Kopenhag maçını kazanması halinde son 16 turu biletinin yanı sıra 12,4 milyon avro para ödülünün de sahibi olacak.

Kopenhag karşısında 3 puan alması durumunda 2,8 milyon avroluk galibiyet primi kazanacak sarı-kırmızılı takım, son 16 turu vizesi alacağı için 9,6 milyon avroyu da kasasına koyacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde katılım, katsayı ve performans primlerinden şu ana kadar 31,2 milyon avro alan Galatasaray'ın bu organizasyondaki geliri, Kopenhag karşısında alınacak galibiyetle 43,6 milyon avroya çıkacak.

Sanchez ve Ziyech'in sakatlıkları geçti

Galatasaray'da sakatlıkları geçen Davinson Sanchez ile Hakim Ziyech'in, Kopenhag maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynanan maçta geçirdiği sakatlık sonucunda sol arka adale grubunda ikinci derece zorlanma tespit edilen Sanchez, ligdeki Siltaş Yapı Pendikspor ve Yukatel Adana Demirspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester United maçında forma giyemedi.

Sarı-kırmızılı ekipte hafif sakatlığı bulunan Hakim Ziyech ise tedbir amacıyla ligdeki Adana Demirspor maçında görevlendirilmedi.

Kopenhag son 6 maçında bir kez kazandı

Galatasaray'ın rakibi Kopenhag, son 6 resmi maçının sadece birinden galibiyetle ayrıldı.

Danimarka ekibi, kendi liginde oynadığı son bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Bu sürede UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile berabere kalan Kopenhag, Danimarka Kupası'nda ise çeyrek finalde ilk maçta 2-0 yenildiği Silkeborg'u ikinci müsabakada 2-1 yenmesine rağmen kupaya veda etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber