Yavaş'tan Akşener'e: Ankara için size ihtiyacım yok, zaten %60 alıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i 23 Kasım tarihinde ziyaret etti. Görüşmede ne konuşulduğu o sırada medyaya yansımamış sadece nezaket ziyareti olduğu belirtilmişti.

Ancak İyi Parti Ankara il Başkanı Yener Yıldırım bir grup partili ile yaptığı sohbette dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İyi Parti Ankara il Başkanı Yıldırım, Mansur Yavaş'ın ziyaret sırasında yeni seçilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selamını getirdiğini belirterek "Ankara için bir talebim yok, biz zaten yüzde 60 oranıyla kazanıyoruz dedi ve gitti. Mansur beyin genel başkanımıza söylediği aynen bu" dediğini belirtti