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Bakan Tunç'tan 'dezenformasyon' tepkisi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, T24 sosyal medya hesabından yapılan bir haber hakkında 'dezenformasyon' tepkisi gösterdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 09:37, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 09:54
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Bakan Tunç'un paylaşımı şu şekilde:

Bu tam anlamıyla bir dezenformasyondur.

Bir gün önce Fox muhabirinin Ankara'daki aynı konudaki sorusuna "sıfatı ne olursa olsun kanun önünde herkes eşittir, olayı tüm yönleri ile soruşturacağız" şeklindeki cevabımızı bildikleri halde;

Bu kez İstanbul'da Filistin ile ilgili bir programda kalabalığın arasından uzattığı mikrofonla ne dediğini duyamadığım yine Fox tv muhabirine "şu anda Filistin ile ilgili programdayız" şeklindeki cevabımın çarpıtılarak yayılmak istenmesi tam bir dezenformasyon olup iyi niyetli bir tutum olmadığı açıktır.

Vefat eden motorkurye kardeşimizin hak ve hukukunu korumak için, sorumlular hakkında gerekli soruşturmayı titizlikle takip edeceğimizi tekrar hatırlatmak isterim.

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