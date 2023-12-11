Erdoğan, 369 tesisin açılışını yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün DSİ'nin 66 ilde inşa ettiği tesislerin açılışını yapacak.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 09:51, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 10:24
66 ilde DSİ'nin inşa ettiği 369 eser bugün hizmete giriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dijital Medya sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, tesislerin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, bugün DSİnin inşa ettiği eserlerin açılışını gerçekleştirecek.Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) December 11, 2023
🏙 66 ili kapsıyor
Yatırım bedeli 53 milyar TL
🏭 Başta baraj, içme suyu, sulama, toplulaştırma, atık su ve taşkın koruma olmak üzere toplam 369 tesis pic.twitter.com/bvduLCBkq0