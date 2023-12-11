KGK, Uluslararası KKTC Medya Buluşması 13-16 Aralık'ta Lefkoşa'da

Lefkoşa'da 13-16 Aralık tarihlerinde yapılacak olan KKTC Uluslararası Medya Buluşması'na 42'si yerli, 18'i yabancı olmak toplam 60 gazeteci katılacak. Buluşma kapsamında14 Aralık'ta Grand Paşa Nicosia Otel konferans salonunda uluslararası bir çalıştay gerçekleştirilecek.

Çalıştayın açılışında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanısıra TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da birer konuşma yapacaklar. İki ayrı oturum halinde gerçekleşecek olan çalıştayda 8 ayrı konuşmacı, Kıbrıs ve KKTC ile ilgili 8 ayrı konuda bildiri sunacaklar. KGK Genel Başkan Vekili İsmail Bayazıt'ın moderatörlüğünde yapılacak ilk oturumda, "Tarihten bugüne Kıbrıs meselesi (Taner Erginel), KKTC'nin kuruluşu ve fiili durum (Ergün Olgun), Uluslararası alanda Kıbrıs'ta çözüm için atılan adımlar ve Rum tarafının tavrı (Prof. Dr. Hüseyin Işıksal) ve KKTC'nin tanınma meselesi ve izolasyonların kaldırılması girişimleri (Osman Ertuğ)" konulu bildiriler sunulacak. KGK Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan'ın moderatörlüğündeki ikinci oturumda ise, "Rusya ve Türk devletlerinin KKTC politikası (Gökhan Güler), KKTC ekonomisi, inşaat, turizm ve ticaret açısından fırsatlar (Prof Dr Ata Atun), Avrupa'da KKTC algısı ve batılı turizmcilerin adaya bakışı (Hüseyin Baraner), Tarih boyu KKTC basını ve Kıbrıs davasına gazetecilerin katkısı (Akay Cemal)" konularında bildiriler sunulacak. Çalıştay öncesinde başlayacak olan Tanışma Resepsiyonu'na KKTC medyasının tüm mensupları da davet edildi.

"KKTC HASSAS NOKTAMIZ"

KKTC buluşması hakkında bilgi veren KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, "KKTC kardeş ülke ve kardeş millet olarak bizim hassas noktamızdır. KKTC'nin uluslararası alanda tanınması ve tanıtılması bizi de yakinen ilgilendiriyor. Sayın KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte KKTC daha dinamik bir diplomasi yürütüyor. Türkiye'de de bu konuda büyük katkı sağlıyor. Nitekim, Türk devletleri başta olmak üzere yakın coğrafyamızda KKTC algısı olumlu anlamda değişiyor. Biz de KGK olarak buna medya diplomasisi yoluyla katkı sağlamak için bu uluslararası çalıştayı düzenledik. Türk cumhuriyetleri, Rusya, Avrupa, Gürcistan, Suriye ve Japonya'dan 18 gazeteci ile Türkiye'den 42 yaygın ve yerel medya mensubu gazetecinin katıldığı bu çalıştay ile KKTC'nin tanınması, tanıtılması ve izolasyonların kaldırılması konularında tüm iç ve dış medyada algı yaratmak istiyoruz. Bu organizasyonda konseye destek veren başta ana sponsorumuz MMT Tunç Grup olmak üzere tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederiz" dedi.

ADAYI DA GEZECEKLER

KKTC medya buluşmasına katılan gazeteciler, çalıştay öncesi ve sonrasındaki iki gün boyunca adanın tüm şehirleri ile tarihi ve turistik yerlerini de görme imkanı bulacaklar. Kapalı Maraş ve Karpaz da gezilecek ve görülecek noktalar arasında yer alıyor.