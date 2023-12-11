Dolar günü 29 TL sınırında tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 28,9760 28,9770 28,9800 28,9810 Avro 31,1430 31,1440 31,1900 31,1910 Sterlin 36,1820 36,3290 36,3890 36,5080 İsviçre Frangı 32,8500 33,0130 32,8640 33,0290 ANKARA ABD Doları 28,9460 29,0260 28,9500 29,0300 Avro 31,1030 31,1830 31,1500 31,2300 Sterlin 36,1220 36,3320 36,3290 36,5390