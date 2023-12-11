Dolar günü 29 TL sınırında tamamladı
Haftaya değer kazancıyla başlayan dolar, günü 28,98 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 18:40, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 18:41
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|28,9760
|28,9770
|28,9800
|28,9810
|Avro
|31,1430
|31,1440
|31,1900
|31,1910
|Sterlin
|36,1820
|36,3290
|36,3890
|36,5080
|İsviçre Frangı
|32,8500
|33,0130
|32,8640
|33,0290
|ANKARA
|ABD Doları
|28,9460
|29,0260
|28,9500
|29,0300
|Avro
|31,1030
|31,1830
|31,1500
|31,2300
|Sterlin
|36,1220
|36,3320
|36,3290
|36,5390