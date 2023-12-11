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TMO'nun önceliği yine deprem bölgesindeki üreticiler olacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, 2024 hububat alım döneminde de önceliklerinin yine deprem bölgesi olacağını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 11:49, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 11:50
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TMO'nun önceliği yine deprem bölgesindeki üreticiler olacak

Güldal, kurumlarının depremlerden sonra bölgedeki üreticilerin elinde bulunan mısır, arpa, buğday, nohut gibi ürünleri aldığını hatırlattı.

Deprem bölgesindeki afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için devletin elini bir an olsun çekmediğini dile getiren Güldal, şöyle konuştu:

"Bütün mesailerin ilki buraya ayrılmış durumda. Tarım ve Orman Bakanlığı bütün planlamalarını deprem bölgesine öncelik olarak yapmıştır. TMO olarak depremlerden sonra üreticilerin elinde olan tüm ürünleri herhangi bir sınır ve kota olmaksızın satın alma kararı aldık. Üreticilerin ürünlerini muhafaza etmekte sıkıntı çekmemesi için nakde dönüştürmelerini sağladık. 1,5 milyar liralık ürünü mart ayında aldık."

"Her şey normale dönene kadar süreç devam edecek"

Depremden etkilenen illerdeki üreticilerin ürünlerini almak için ürün akışında bir sorun çıkmaması için bölgedeki yakın depoları kullandıklarını anlatan Güldal, alım yeri sayılarında artışa gittiklerini ifade etti.

Güldal, şunları kaydetti:

"Zaten tarlada depremlerden dolayı bir zayiat söz konusu değildi. Ürünler de bereketli geldi. İnşallah 2024'te de bu süreç devam edecek. TMO tarafında da deprem bölgesindeki illerimiz öncelikli ilgilendiğimiz ve baktığımız alanlar olacak. Zaten sıklıkla bölgeye geliyoruz. İl il, ilçe ilçe gezen ekiplerimiz var. Bir eksiklik hissettirmemeye çalıştık. Her şey normale dönene kadar bu süreç devam edecek."

TMO, bu yıl hububat alım döneminde deprem bölgesindeki üreticilerden, 1 milyon 516 bin ton buğday, 441 bin ton arpa ve 631 bin ton mısır olmak üzere toplam 2 milyon 588 bin ton ürün alımı yaptı. Ürünlerin karşılığı olarak üreticilere 15 milyar 716 milyon lira ödeme yapıldı.

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