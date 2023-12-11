'Ekonomi politikalarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz'
'Ekonomi politikalarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz'
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'Ekonomi politikalarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Yılmaz, ekonomi politikalarını güçlü ve eşgüdümlü kararlılıkla uygulamaya devam edecekleri mesajını verdi. Yılmaz, enflasyonda belirgin düşüşün 2024'ün ikinci yarısından sonra başlayacağını, 2026'da tek haneye ineceğini söyledi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 12:45, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 12:51
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'Ekonomi politikalarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz'

Meclis'te 2024 bütçesine ilişkin görüşmeler başlıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görüşmeler öncesinde TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ekonomi politikalarını güçlü ve eşgüdümlü kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Güven ve istikrar iklimini daha güçlendireceğiz.

Küresel büyüme hızındaki azalmanın bu yıl ve gelecek yıl devam etmesi bekleniyor. IMF tahminlerine göre 2023'te yüzde 3, 2024'te yüzde 2,9 büyüme öngörülüyor. Küresel ticarette önemli bir toparlanma gerçekleşmiş, ticaret hacminde salgın önceki seviyelere dönüş gözlendi.

"KÜRESEL ENFLASYON AŞAĞI YÖNLÜ SEYİR İZLİYOR"

Küresel enflasyon son dönemde aşağı yönlü seyir izlemeye başladı. Küresel çekirdek enflasyon göstergelerinde ılımlı seyir izlenmekle beraber hizmet fiyatlarının daha dirençli olduğu gözleniyor. Küresel ekonomide parasal sıkılığın bir süre daha devam etmesi beklenmektedir. 2024'te gelişmiş ülkelerde faiz artırımlarının sonlanması bekleniyor.

"TÜRKİYE KESİNTİSİZ BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ"

Türkiye ekonomisi zamanında alınan tedbirlerle bu zorlu dönemde büyümeye devam etti. 2022 yılında yüzde 5,5 büyüme oranıyla OECD ülkeleri açısından oldukça iyi bir performans ortaya koydu. Avrupa ekonomilerinde durgunluk endişeleri devam ederken Türkiye deprem felaketlerine rağmen 2023 yılında kesintisiz büyüme eğilimini sürdürmektedir. Türkiye 13 çeyrekter kesintisiz büyüme eğilimini sürdürmektedir. OVP'de öngördüğümüz yüzde 4,4 büyümeyi rahatlıkla sağlayabileceğimizi bekliyoruz. 2024 içinse dengeli bir görünüm sergileyerek yüzde 4 büyüme oranına ulaşması hedefleniyor.

"ENFLASYONDA BELİRGİN DÜŞÜŞ 2024 İKİNCİ YARISINDAN SONRA"

2023 yılı haziran ayında başlayan sıkılaştırma ve seçici kredi uygulamalarıyla enflasyonist beklentilerin kontrol altına alınması hedeflenmiştir. 2024 ikinci yarısından sonra enflasyonda yıllık bazda belirgin bir düşüş beklenmekte. Bu dönemden sonra kalıcı dezenflasyonist sürecin başlaması beklenmektedir. 2026 yılında enflasyon oranı tekrar tek haneli rakamlara çekilecektir.

Cari işlemler açığında mayıs sonrası yaşanan toparlanma dış dengenin iyileşmesini sağlamıştır. Cari dengesinde açığın azalmaya devam etmesi öngörülmektedir. Ekim ayında cari denge fazla vermiştir. Yıl sonunda açığın 42,5 milyar dolar olan OVP tahmimine yakın şekilde gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Büyümede dengelenme, ithalata bağımlılığı azaltma ve cari açığı kalıcı düşürme yolunda çalışmalara devam etmekteyiz. Yatırım projeleri için avans kredisi tahsisi yapılacaktır. 3 yılda 300 milyar lira tahsis edilmesi öngörülüyor. İhracatçılara destek olmak üzere Eximbank'ın sermayesini artırdık. Reeskont limini 3 milyar liaya çıkardık.

"İŞSİZLİK YILI TEK HANEYLE KAPATACAK"

İşgücü piyasalarımız olumlu görünümünü korumaktadır. İşsizlik oranları gerilemeye devam etmektedir. İşsizlik oranı 11 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,5'e düşmüştür. 2023 geneli için işsizlik oranının OVP'de öngörülen 10,1'in altında tek haneli olarak gerçekleşeceğini ifade edebilir.

"SON 5 AYDA TL MEVDUATIN PAYI ARTTI"

Son dönemde yatırımcı güveni artmış CDS primi belirgin şekilde düşmeye başlamıştır. Merkez Bankası rezervleri 140,1 milyar dolarla tarihi rekor seviyelere ulaşmıştır. Devam eden jeopolitik risklere rağmen CDS primi 350 baz puanın altına gerilemiştir. TL mevduatın payında son 5 ayda artış eğilimi görülmüştür.

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