İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

İkinci el otomobil satışında yaklaşık 4 aydır ciddi bir durgunluğun olduğunu ifade eden galerici Ahmet Yurtlu, bu durgunluğun araç fiyatlarını geri aşağı çektiğini söyledi. Bazı araçlarda yüzde 25'lere varan düşüşlerin olduğunu belirten Yurtlu, "Aşağı yukarı son 4 aydır ciddi bir durgunluk ve fiyatlarda yüzde 15-20 hatta bazı araçlarda yüzde 25'lere varan gerilemeler var. Bunun çeşitli sebepleri var. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi piyasadaki oyuncuların çoğalması, alıp satanların artması ve arabanın yatırım aracı haline dönmesinden dolayı insanların teveccüh göstermesidir. Araç alanları sayısının çoğalması da etkileyen faktörlerden oldu. Bu durum 1 buçuk yıl kadar sürdü. Ancak şu anda alınan önlemler doğrultusunda son 4 aydır ciddi bir gerileme var. 6 ay meselesi dün itibariyle 6 ay daha uzatıldı. 6 ay ve 6 bin kilometreyi doldurmamış araçları vatandaşlar satamayacaklar. Durum böyle olunca bunu rant amaçlı satanların çoğu terk etmek zorunda kaldı. Bu aktörler piyasadan çekilince köpük fiyatlar reeline oturdu. Burada yaşadığımız sıkıntı; insanlar döviz alır gibi altın alır gibi gelip araba alıyorlardı. Buna mukabil araba ihtiyacı olanlar alamıyorlardı. Çeşitli sektörde çalışan vatandaşlar bütçesine göre 10 tane, 5 tane, 3 tane araç alı, stokluyorlardı. 10 tane araç orada stokta yatarken, ihtiyacı olan alamıyordu. Bu alınan kararların takibi de yapılmaya başladı. İnternet sitesi üzerinden de bir takım satış yapanlar ciddi derecede takip edilmeye başlanınca burada bir blokaj oldu ve sonuçlarını vermeye başladı. Bundan dolayı da yüzde 20-25'e kadar bir gerileme oldu" ifadelerini kullandı.

Araç almak isteyen vatandaşların Aralık ayını fırsata çevirmesi gerektiğini dile getiren Yurtlu, "Bu durum bizim sektörümüzde sürekli yaşadığımız dönemlerden bir tanesi. Bunu 2-3 sene de bir yaşıyoruz. Böyle bir durgunluk olduktan sonra bu kez fiyatlar tekrardan talep doğrultusunda artıyor. Muhtemelen Ocak sonrasında seçim de gündem de olunca belki piyasada biraz bollaşma olacağı için araç almayı düşünenlerin Aralık ayını fırsata çevirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Ocak ayından sonra fiyatlarda tekrardan yukarı doğru hareket göreceğiz gibi görünüyor. Onun için ben buradan tüketicilerimize Aralık ayını değerlendirme fırsatı olarak yapmalarını tavsiye ediyorum. Ticaret Bakanlığı'nın almış olduğu bir takım kararları da değerlendirmemiz gerekiyor. Burada ciddi ve istikrarlı bir politika izlendi. Bunun da fiyat politikasını doğru bir şekilde oturttuğunu görüyoruz. Ancak artık bazı taşların yerine oturması gerekiyor. İnsanların kendi işlerini yapması gerekiyor ve yetki yeterlilik belgelerinin bir an önce biz icraata geçmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.