İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

Belediyeye hırsız girdi: Kasayı ve kamera kayıt cihazını çaldı
Belediyeye hırsız girdi: Kasayı ve kamera kayıt cihazını çaldı
2024 KPSS İçin Erken Kayıt Avantajları Başladı!
2024 KPSS İçin Erken Kayıt Avantajları Başladı!
Sponsorlu İçerik
Asgari ücrette ikinci toplantı 18 Aralık'ta
Asgari ücrette ikinci toplantı 18 Aralık'ta
Erdoğan: Türkiye'nin boşa harcanacak bir damla dahi suyu yoktur
Erdoğan: Türkiye'nin boşa harcanacak bir damla dahi suyu yoktur
Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
AK Parti'de yerel seçim mesaisi: Aday tespit komisyonu kuruldu
AK Parti'de yerel seçim mesaisi: Aday tespit komisyonu kuruldu
'Ekonomi politikalarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz'
'Ekonomi politikalarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz'
Sosyal medyada gayrimenkul paylaşımını herkes yapamayacak
Sosyal medyada gayrimenkul paylaşımını herkes yapamayacak
'2024 bütçesinde memur ve emeklilerin sorunları çözülmelidir'
'2024 bütçesinde memur ve emeklilerin sorunları çözülmelidir'
Bakan Güler: İsrail'in saldırıları artık vahşete dönüştü
Bakan Güler: İsrail'in saldırıları artık vahşete dönüştü
Genel Kurul'a bütçe teklifi geliyor
Genel Kurul'a bütçe teklifi geliyor
'Program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek'
'Program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek'
Okullarda 'görgü kuralları' müfredat kapsamına alındı
Okullarda 'görgü kuralları' müfredat kapsamına alındı
150 milyon TL vurgun yapan sazan sarmalı çetesi çökertildi
150 milyon TL vurgun yapan sazan sarmalı çetesi çökertildi
Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
Erdoğan, 369 tesisin açılışını yapacak
Erdoğan, 369 tesisin açılışını yapacak
Yavaş'tan Akşener'e: Ankara için size ihtiyacım yok, zaten %60 alıyoruz
Yavaş'tan Akşener'e: Ankara için size ihtiyacım yok, zaten %60 alıyoruz
Asgari ücret maratonu 3 senaryo ile başlıyor
Asgari ücret maratonu 3 senaryo ile başlıyor
Başıboş köpekler problemi seçimden önce çözülecek
Başıboş köpekler problemi seçimden önce çözülecek
Teknoloji şirketleri %40 ücret artışı planlanıyor
Teknoloji şirketleri %40 ücret artışı planlanıyor
Çalışan emekliye 5 bin TL'lik ikramiye ödemesinde iki formül!
Çalışan emekliye 5 bin TL'lik ikramiye ödemesinde iki formül!
Yeni Şafak: FETÖ başta AK Parti olmak üzere bütün partilere sızıyor
Yeni Şafak: FETÖ başta AK Parti olmak üzere bütün partilere sızıyor
Sınıf annesine yeni çözüm: Sınıf temsilcisi
Sınıf annesine yeni çözüm: Sınıf temsilcisi
Betimar Araştırma: İmamoğlu'nun karşısındaki en az 3 aday silip süpürüyor
Betimar Araştırma: İmamoğlu'nun karşısındaki en az 3 aday silip süpürüyor
İstanbul Valisi Gül'den fahiş fiyatla ekmek satışına ilişkin açıklama
İstanbul Valisi Gül'den fahiş fiyatla ekmek satışına ilişkin açıklama
Başsavcılıktan mahkemede rüşvet iddiasıyla ilgili açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
Başsavcılıktan mahkemede rüşvet iddiasıyla ilgili açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
Yeni yargı paketi TBMM'ye sunulacak
Yeni yargı paketi TBMM'ye sunulacak
Somalili Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Somalili Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı
Başkentte emeklilerden miting
Başkentte emeklilerden miting
Yeni yargı paketi yolda: Suç işleyen cezasını çekecek
Yeni yargı paketi yolda: Suç işleyen cezasını çekecek
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, ikinci el otomobil piyasasında 4 aydır ciddi bir durgunluğun olduğunu söyleyerek, "Yüzde 15-20 hatta bazı araçlarda yüzde 25'lere varan gerilemeler var" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 13:10, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 13:11
Yazdır
İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor

İkinci el otomobil satışında yaklaşık 4 aydır ciddi bir durgunluğun olduğunu ifade eden galerici Ahmet Yurtlu, bu durgunluğun araç fiyatlarını geri aşağı çektiğini söyledi. Bazı araçlarda yüzde 25'lere varan düşüşlerin olduğunu belirten Yurtlu, "Aşağı yukarı son 4 aydır ciddi bir durgunluk ve fiyatlarda yüzde 15-20 hatta bazı araçlarda yüzde 25'lere varan gerilemeler var. Bunun çeşitli sebepleri var. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi piyasadaki oyuncuların çoğalması, alıp satanların artması ve arabanın yatırım aracı haline dönmesinden dolayı insanların teveccüh göstermesidir. Araç alanları sayısının çoğalması da etkileyen faktörlerden oldu. Bu durum 1 buçuk yıl kadar sürdü. Ancak şu anda alınan önlemler doğrultusunda son 4 aydır ciddi bir gerileme var. 6 ay meselesi dün itibariyle 6 ay daha uzatıldı. 6 ay ve 6 bin kilometreyi doldurmamış araçları vatandaşlar satamayacaklar. Durum böyle olunca bunu rant amaçlı satanların çoğu terk etmek zorunda kaldı. Bu aktörler piyasadan çekilince köpük fiyatlar reeline oturdu. Burada yaşadığımız sıkıntı; insanlar döviz alır gibi altın alır gibi gelip araba alıyorlardı. Buna mukabil araba ihtiyacı olanlar alamıyorlardı. Çeşitli sektörde çalışan vatandaşlar bütçesine göre 10 tane, 5 tane, 3 tane araç alı, stokluyorlardı. 10 tane araç orada stokta yatarken, ihtiyacı olan alamıyordu. Bu alınan kararların takibi de yapılmaya başladı. İnternet sitesi üzerinden de bir takım satış yapanlar ciddi derecede takip edilmeye başlanınca burada bir blokaj oldu ve sonuçlarını vermeye başladı. Bundan dolayı da yüzde 20-25'e kadar bir gerileme oldu" ifadelerini kullandı.

Araç almak isteyen vatandaşların Aralık ayını fırsata çevirmesi gerektiğini dile getiren Yurtlu, "Bu durum bizim sektörümüzde sürekli yaşadığımız dönemlerden bir tanesi. Bunu 2-3 sene de bir yaşıyoruz. Böyle bir durgunluk olduktan sonra bu kez fiyatlar tekrardan talep doğrultusunda artıyor. Muhtemelen Ocak sonrasında seçim de gündem de olunca belki piyasada biraz bollaşma olacağı için araç almayı düşünenlerin Aralık ayını fırsata çevirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Ocak ayından sonra fiyatlarda tekrardan yukarı doğru hareket göreceğiz gibi görünüyor. Onun için ben buradan tüketicilerimize Aralık ayını değerlendirme fırsatı olarak yapmalarını tavsiye ediyorum. Ticaret Bakanlığı'nın almış olduğu bir takım kararları da değerlendirmemiz gerekiyor. Burada ciddi ve istikrarlı bir politika izlendi. Bunun da fiyat politikasını doğru bir şekilde oturttuğunu görüyoruz. Ancak artık bazı taşların yerine oturması gerekiyor. İnsanların kendi işlerini yapması gerekiyor ve yetki yeterlilik belgelerinin bir an önce biz icraata geçmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber