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Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2024 yılı asgari ücret miktarının sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 13:34, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 15:15
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Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapacağı ilk toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şöyle:

Sosyal diyalogun temelleri olan işbirliği, adil değerlendirmeyle ortak akılla gerçekleşeceğine inanıyorum. Asgari ücret çalışanlara yönelik ücret politikalarının en alt sınırını tespit eden politika aracıdır. Tüm işverenleri ilgilendiren önemli bir konudur. Çalışma barışının yanında işsizlik ve kayıt dışılık için ayrı bir öneme sahiptir. Şartlar ne olursa olsun 21 yıldır kayıt dışı istihdam ve işsizlikle mücadeleye devam edeceğimizi belirtmek isterim. İşsizlik oranımız son 1 1yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,9 olarak gerçekleşmiştir. İstihdamımızı artırmaya devam edeceğiz. İnsanımızın hayat standardını geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Her alanda güçlü Türkiye'den söz edeceğiz. Çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu süreçte temel hedefimiz bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmek. Komisyon ayrıca asgari ücreti belirlerken ülkenin içinde bulunduğu koşulları dikkate alarak tespit yapmaktadır. Kimseyi mağdur etmeyecek en makul nokta belirlenecek.

"ASGARİ ÜCRETİ 61 KATA ÇIKARDIK"

Ülkemiz özellikle son yıllarda bir yandan küresel kriz, salgınlar gibi badireleri atlatmanın içindeyken bağımsız ve güçlü Türkiye olmanın mücadelesini vererek 2053 hedeflerine hızla ilerlemektedir. Türkiye olarak 85 milyon vatandaşımızın tamamını koruyarak hamdolsun bu süreçten en az zararla çıkan ülkeler arasında yer aldık. Çok zor dönemlerden geçtik, birçok vatandaşımızın yaşadığı zorlukları biliyoruz. Üzerinden bir ay geçmesine rağmen derhal toparlanma sürecine girerek evlerimizi işyerlerimizi yeniden inşa etmeye başladık. Vatandaşlarımızı yeniden eski huzurlu günlerine elbirliğiyle kavuşturacağımıza inanıyorum. Devletimiz çok güçlüdür. AK Parti hükümetleri olarak 21 yıldır hep en iyiyi hedefleyerek yolumuza devam ettik. Özellikle son yıllarda dünyanın yaşadığı küresel krizlere rağmen asgari ücrete yaptığımız artışlar ve iyileştirmeler bunun en iyi kanıtıdır. Asgari ücreti nominal olarak 61 kata, reel olarak da 3 katına çıkardık. 2023 yılı başında belirlediğimiz asgari ücreti yıl ortasında Temmuz ayında ilave artışla ikinci kez artırdık. Enflasyonun oldukça üzerinde artış gerçekleştirilmiştir. Bir yılda yüzde 107'lik zamla işçi, emekliyi enflasyona ezdirmeme mücadelesi verdik. Çalışanları enflasyona karşı koruduğumuz gibi refah artışından da pay veriş olduk. 2023 yılının ilk 6 aylık dönemi için aylık 400 lira düzeyinde verilen asgari ücret desteğini yılın ikinci yarısı için 600 liraya çıkardık.

2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı korumasına ve enflasyona karşı dikkat edeceğiz. İnşallah Türkiye yüzyılının çalışma hayatını hep birlikte inşa edeceğiz. Sürece katkı sağlayanların sağduyu ve gayretlerine güveniyoruz.

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