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Savcıyla 'ayakta ifade verme' tartışması yaşayan avukat tutuklandı

Kahramanmaraş Barosu avukatlarından Ayhan Özdemir, adliye otoparkında trafiği aksattığı gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek için geldiğinde, savcı ile 'ayakta ifade alma' yüzünden yaşandığı belirtilen tartışmanın ardından tutuklandı.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 14:18, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 15:16
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Savcıyla 'ayakta ifade verme' tartışması yaşayan avukat tutuklandı

Avukat Ayhan Özdemir, 22 Aralık 2022'de Afşin Adalet Sarayı Otoparkı'nın giriş kısmına aracını park ederek duruşmaya katılmak üzere mahkeme salonlarının bulunduğu kata çıktı. Ancak, Özdemir'in aracı diğer araçların girişini engelledi.

Bunun üzerine avukat Ayhan Özdemir hakkında Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve kişiyi bir yere gitme hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda Ayhan Özdemir, ifade vermek üzere 7 Aralık 2023'te Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'na geldi.

İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEYE GİTTİ

Avukat Ayhan Özdemir ile ifadesini alan Cumhuriyet savcısı arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, savcının ayakta ifade almasına itiraz eden Özdemir, çıkan tartışmanın ardından kolluk kuvvetlerince odadan çıkartıldı.

Tartışma neticesinde Özdemir hakkında gözaltı kararı alındı. Özdemir, Afşin Adliyesi Baro Odası'nda kelepçe takılarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 24 saatlik gözaltı sürecinin ardından adliyeye getirilerek tutuklandı.

"DURUŞMAYA YETİŞMEK İÇİN ARACIMI BIRAKTIM"

Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesinde, Afşin Adliyesi'ndeki duruşması için geldiğini ancak adliyenin giriş kapısının kumandasının çalışmaması nedeniyle duruşmaya yetişmek için aracından inip adliyeye girdiğini anlatan avukat Ayhan Özdemir olayla ilgili şunları söyledi:

-Aracımı kapıda bıraktım. Duruşmaya yetişmek için de gittim. Olay ile ilgili ifade vermek için savcının odasına gittiğimde mesleğimden kaynaklı bir alışkanlıktan dolayı gayri ihtiyari şekilde koltuklara yöneldim.

-Savcı da, oturmadan ifade vermemi istedi. İfademi alırken savcı iddiaları suçlayıcı şekilde söyledi.

-Bana, 'Sorularıma cevap ver lan' deyince konuşma tarzına itiraz ettim. Savcı Bey, sesini yükselterek ayağa kalkıp bağırmaya başladı. Ben de kendisini, tavrının doğru olmadığı, görevini doğru yapması gerektiği şeklinde uyardım.

-Tehdit ya da hakaret içeren bir şey söylemedim. Sonrasında polis memurları odaya gelerek yaka paça beni çıkartmaya çalıştılar.

-Ben ise Savcı Beye bu olayın avukatlık veya savcılık ile ilgili olmadığını, farklı bir sıkıntı var ise dışarı konuşabileceğimizi söyledim.

-Buna rağmen kolluk kuvvetleri tarafından odadan çıkartılıp götürüldüm. Sonrasında gözaltı işlemi yapıldı. Tanıkların savcılık personeli olması nedeniyle sağlıklı ifade vermediğini düşünüyorum.

BAROLARDAN TEPKİ

Avukat Özdemir, ifadesinin ardından tutuklanırken, tutuklamaya TTB ve barolardan tepki geldi. Bu kuruluşlar tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

-Gerek gözaltı işlemi ve uygulanan usul, gerekse TCK 265/2 kapsamında 'görevi yaptırmamak için direnme' isnadıyla tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilme ve ardından tutuklama kararı verilmesi, yargı görevlilerinin görevlerini açıkça ve ısrarla kötüye kullanmasıdır.

Suç teşkil eden bu keyfi uygulama, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının açık ihlali olup basite indirgenemez, yanlış bir hukuki değerlendirme denilerek geçiştirilemez.

-Tutuklama nedenlerinden hiçbiri bulunmadığı halde Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. maddesine açıkça aykırı şekilde gerekçesini belirtmeksizin 'adli kontrol hükümlerinin yetersiz olacağı' denilerek tutuklama kararı verilmesi keyfiliktir, kendini kanundan üstün görmektir. Bu hukuksuz uygulama, hakimlik vakarını ve güvenilirliğini ağır biçimde zedelemiştir.

-Hakimler ve Savcılar Kurulu, bu açık hukuksuzluğa sebebiyet verenler hakkında gereğini hemen yapmaz ve mesleki taassupla hareket ederse işini hakkıyla yapan binlerce yargı mensubunun güvenilirliğini bizzat kendi elleriyle yok edeceğini de kabul etmelidir. Yargı yetkisi kullanılarak gözdağı verilemez.

-Yargı yetkisi kullanılarak had bildirmeye çalışılamaz. Yargı yetkisi keyfi şekilde kişisel tatmin aracı olarak kullanılamaz.

ELBİSTAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şunlar dile getirildi:

-07.12.2023 tarihinde ifadesi alınmak üzere adliyeye gelen avukat Ayhan Özdemir, Cumhuriyet Savcısının ifade almak istediği sırada hakaret ve tehditlerde bulunarak Cumhuriyet Savcısının üzerine saldırmış, kolluk kuvvetleri ve adliye personelinin olaya müdahalesi ile şüpheli güçlükle odadan çıkarılmıştır.

-Şüphelinin ifadesinin alınması sırasındaki eylemleri sebebiyle hakkında mülhakat Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ve kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme suçlarından' başlatılan soruşturma kapsamında 08.12.2023 tarihinde tutuklanmıştır.

MİLLETVEKİLİ ÖZTUNÇ'TAN SORU ÖNERGESİ

Olayla ilgili olarak CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yanıtlanması istemiyle bir soru önergesi verdi. Önergesinde, tutuklama nedeninin hiçbir koşulunun gerçekleşmediğini kaydeden Öztunç tutuklama kararının hangi hukuki gerekçeye dayandırıldığını sordu.

Öztunç, adli kontrol hükümlerinin yetersiz olacağına neye dayanılarak karar veildiği ve HSK'nın bu açık hukuksuzluğa sebebiyet verenler hakkında işlem başlatıp başlatmadığı sorularını da yöneltti.

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