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Yurt dışında yaşayanlar, konsolosluğa gitmeden, vekalet vermeden işlemlerini yapabilecek

TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız:- "Türkiye'deki kamu kurumlarının yüzde 82'si şu an KEP'i kullanıyor. Dolayısıyla resmi işlemler, vekaletname vermeden, konsolosluk randevularıyla uğraşmadan, hızlı, yasal ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 14:34, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 14:38
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Yurt dışında yaşayanlar, konsolosluğa gitmeden, vekalet vermeden işlemlerini yapabilecek

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, uzaktan kimlik doğrulama sistemi ile fiziki evrakla uğraşmadan KEP ve e-imza sahibi olarak, ikamet ettikleri ülkeden Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşlarıyla sorunsuz bir şekilde iletişim kurabiliyor.

TÜRKKEP'ten yapılan açıklamaya göre, yurt dışında yaşayan vatandaşlar için Türk kamu kurumlarıyla iletişime geçmek uzun süren bürokratik adımlar sebebiyle hayli zor olabiliyor. Tapu işlemleri, banka talimatı işlemleri, abonelik ve tebligat işlemleri gibi birçok resmi bilgi alışverişinin fiziki ortam üzerinden gerçekleştirilmesi günler hatta haftalar sürebiliyor.

Bu durum zaman kaybı yaratabildiği gibi aynı zamanda yüksek maliyetlere de neden olabiliyor. Resmi işlemlerini yeni nesil dijital ürünlerle yürütenlerin sayısı ise her geçen gün artıyor. Yurt dışında yaşayan Türkler, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ve e-imza (elektronik imza) kullanarak Türkiye kamu kurum ve kuruluşlarıyla tüm resmi işlemlerini, bulundukları ülkeden kolayca gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca tapu işlemleri, banka talimatı işlemleri, abonelik işlemleri, fatura ödeme işlemleri, kira sözleşmelerindeki anlaşmazlıklara ilişkin ihtar ve ihbarlar, KEP ve e-İmza ile çok düşük maliyetlerle ve hızlıca gerçekleştiriliyor. Üstelik uzaktan kimlik doğrulama sistemi ile herhangi bir evrak ve imza işlemine ihtiyaç duymadan KEP ve e-imza sahibi olunabiliyor.

- "Yurt dışındaki vatandaşlarımız KEP ve e-imza kolaylığıyla tanışmalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKKEP Genel Müdürü Olcay Yıldız, yurt dışındaki Türk vatandaşları için resmi işlemlerin dijital dönüşüm ürünleriyle kolayca gerçekleştirilebileceğini ifade etti.

KEP sisteminin belli yasal mevzuatla sınırlandırılmış kapalı devre bir elektronik posta sistemi olduğunun altını çizen Yıldız, "Bir taraf diğer tarafa KEP ile bir ileti gönderdiğinde, bu gönderinin karşı tarafa ulaşmama ihtimali ortadan kalkmış olur." değerlendirmesinde bulundu.

Geleneksel yöntemlerle gönderilen iletiler, evrak, tebligatlar ve postaların oldukça uzun zaman alırken, KEP sistemi üzerinden bu işlemlerin saniyeler içinde gerçekleşebildiğine dikkati çeken Yıldız, şunları aktardı:

"TÜRKKEP olarak KEP çözümünün yurt dışında yerleşik vatandaşlarımız tarafından kullanılmasını çok önemsiyoruz. Örneğin, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının Türkiye'de mülkleri olabiliyor. Bu mülkleriyle ilgili abonelik, fatura ve bunun gibi işlemler yapmaları gerekebiliyor. Ayrıca kiracılarıyla sözleşmesel konular da ortaya çıkabiliyor. Bizim İngiltere'de bir bayimiz var ve burada vatandaşlarımıza KEP ve e-imza hizmeti veriyoruz."

Türkiye'deki kamu kurumlarının yüzde 82'sinin şu anda KEP'i kullandığını belirten Yıldız, "Dolayısıyla resmi işlemler, vekaletname vermeden, konsolosluk randevularıyla uğraşmadan, hızlı, yasal ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Ben, bu çerçevede hem yurt dışında hem de Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızı KEP ve e-imza kolaylığı ile tanışmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "KEP ile e-tebligatlara kolayca yanıt verilebiliyor"

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'nin (UETS) yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına sağladığı avantajlar hakkında da bilgiler veren Yıldız, "PTT ve Adalet Bakanlığı 2022 yılında bir protokol imzaladı. Bu protokol sayesinde yurt dışında yaşayan Türklere e-devlet ve büyükelçilikler üzerinden UETS sahibi olma fırsatı sunuldu. Vatandaşlarımız, şu an aktif olarak bu yolla UETS hesabı alarak e-tebligat sahibi olabiliyorlar. Böylece tüm Türkiye kamu kurumlarından ve belediyelerden elektronik olarak tebligat alabiliyorlar. E-tebligatlara yanıt vermenin en kolay yolu ise KEP. UETS sahibi olan vatandaşlarımız, KEP sahibi olmaları durumunda oturdukları yerden hızla ve güvenle resmi işlemlerini yönetebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Türkiye kamu kurumlarıyla güvenilir iletişim yolu: KEP

Açıklamaya göre, 2011 yılında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'yla faaliyete geçen KEP sistemi sayesinde bürokratik adımlar sebebiyle uzayan birçok resmi iş ve işlem hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 2023 Eylül ayında paylaştığı verilere göre; son 3 yılda kamu kurumları arasında KEP kullanım oranı yüzde 82 seviyesine ulaştı. Bu veri, Türkiye'deki resmi kurumların iletişimlerini güvenle dijitalleştirdiklerini çok net ortaya koyuyor. KEP kullanımı yurt dışında yaşayan ve bürokratik süreçler sebebiyle resmi işlemlerini sürdüremeyen Türk vatandaşları için güvenilir bir çözüm oluyor. KEP ile kamu kurumlarına, belediyelere, bireysel ya da tüzel kişilere; bildirim, dilekçe, başvuru, ihale, sözleşme, fatura, hesap özeti, ihtar, ihbar, ticari taraflar arasındaki yazışmalar, şirket beyannameleri, sözleşme evraklarının paylaşımı gibi tüm gönderileri KEP sayesinde çevrim içi ortamda gerçekleştirilebiliyor.

- KEP iletileri 20 yıl süreyle güvenle saklanıyor

Yasal ve hukuki geçerliliği olan KEP sistemi hem Türkiye'de hem de yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına, Türkiye'deki kamu kurumlarıyla ve belediyelerle zaman ve mekan bağımsızlığı sunarak hızlı işlem kabiliyeti sağlıyor.

Hukuki geçerliliğe sahip olan KEP sistemi ile alınan ve gönderilen her ileti, mahkemede delil olarak kullanılabiliyor. KEP, gelen ve giden kutusunun yanı sıra delil kutusu da bulunduruyor. Deliller 20 yıl süreyle güvenle saklanıyor ve ihtiyaç duyulması durumunda kolayca ulaşılabiliyor.

- Yurt dışından resmi evrakları yönetmek e-imza ile çok kolay

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının hayatını kolaylaştıran bir diğer e-dönüşüm ürünü ise e-imza. Yasal ve dijital imzalama yöntemi olarak kullanılan e-imza, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahip olduğu için yurt dışında yaşayan Türklerin bulundukları ülkeden birçok evrak işlemini kolaylıkla yürütmelerini sağlıyor. Maksimum güvenli bir yapıya sahip olan e-imza; Kayıtlı Elektronik Posta sisteminde, e-devlet kapısı uygulamalarında, MERSİS üzerinde yer alan ticaret sicil işlemlerinde, e-imza uyumlu kamu sistemlerinde (UYAP, EKAP, e-Haciz gibi), elektronik sosyal güvenlik ve sağlık sistemlerinde, ödeme talimatı benzeri bankacılık işlemlerinde ve finans uygulamalarında, elektronik yazışmalarda ve sözleşmelerde, elektronik ortamda her türlü kıymetli evrakın imzalanmasında kullanılabiliyor. Özellikle yurt dışında yaşarken e-devlet uygulamasına hiç kayıt yaptırmamış ya da cep telefonu numarası, SIM kart değişimi gibi sebeplerle e-devlete giriş yapmakta sorun yaşayan Türkler, elektronik imza sahibi olarak e-devlete kolayca erişim sağlayabiliyor.

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