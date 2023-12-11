Sosyal medya provokatörleri hakkında gözaltı kararı

Sosyal medyadaki nefret söylemlerine yönelik yeni operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatıldı. Zafer Partisi Samandağ Kurucu İlçe Başkanı Suphi Yıldız ve ZP Kayseri İl Başkanlığı hesabını kullanan Hacı Ali Demirkaya 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Suphi Yıldız ve ZP Kayseri İl Başkanlığı hesabını yöneten Hacı Ali Demirkaya "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından çok sayıda dezenformasyon içerikli paylaşımlar gerçekleştirmiş, 'mülteciler' üzerinden yürütülen karalama kampanyaları ve algı operasyonlarında da başı çekmişlerdi.