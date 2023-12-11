Emniyet Genel Müdürlüğünden ülke genelinde trafik denetimleri

EGM'den yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 28 Kasım-3 Aralık tarihlerinde denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 28-29 Kasım'da tüm illerde trafik kazalarının en aza indirilmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki yakalanma riski duygusunun arttırılması amacıyla servis taşımacılığı yapan araç ve sürücülere yönelik denetimlerde 10 bin 304 araç/sürücü kontrol edildi. 45 aracın sigortasının bulunmadığı, 72 aracın taşıma kapasitesi üzerinde yolcu taşıdığı, 190 aracın fenni muayenesinin yapılmadığı, 81 sürücünün/yolcunun emniyet kemeri kullanmadığı, 63 aracın ilgili belediyeden izinsiz olarak taşıma faaliyetinde bulunduğu tespit edildi.

Uygulamalarda 142 araç trafikten men edildi, 1205 ihlal tespit edilerek işlem uygulandı.

Ekipler, 2-3 Aralık'ta ise engelli park yerlerine yönelik ülke genelinde denetim yaptı. 10 bin 713 araç/sürücünün denetlendiği uygulamalarda, 2 bin 41 araç/sürücü hakkında engellilere ayrılmış park alanlarını kullandığı için işlem yapıldı.