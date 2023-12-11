Hudut Kartalları sınırda FETÖ'cü 2 kişiyi yakaladı
Yunanistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan FETÖ mensubu 2 kişi yakalandı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 15:51, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 15:56
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, FETÖ mensubu 2 kişi sınırda yakalandı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 11, 2023
Yunanistandan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.. pic.twitter.com/BEZ7U8Ipd3