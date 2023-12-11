'İntihar' diye kayıtlara geçen olayın 'cinayet' olduğu ortaya çıktı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 4 - 10 Aralık 2023 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde bin 607 devriye icra edildiği, 102 bin 311 şahıs ve 204 bin 638 aracın kontrol edildiği belirtildi. Değişik suçlardan 69 şahsın yakalandığı ve 14'ünün tutuklanarak cezaevine teslim edildiği belirtilen açıklamada, jandarma dedektiflerinin (JASAT) yürüttüğü çalışmalara da yer verildi.

Muradiye ilçesinde meydana gelen ve kayıtlara 'intihar' olarak geçen olayın araştırılması neticesinde 'cinayet' olduğu tespit edildi. Çalışmalarını yoğunlaştıran JASAT ekiplerince yakalanan katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

JASAT ekiplerinin çalışmaları sonucu 'kaçakçılık' suçundan 4 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, 'hırsızlık' suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ve 20 ayrı 'dolandırıcılık' suçundan arama kaydı olan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs da yakalanarak çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.