Eyüpsultan'daki 2 silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, dün akşam Alibeyköy'deki bir restorana motosikletle gelen şüpheliler, pompalı tüfekle ateş açtı.

Saldırıda restoranda bulunan E.E, B.K, F.A, A.A. ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen M.M. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu saldırıdan kısa süre sonra restorana yakın bölgedeki parkta oturan Ege Yenihayat (17) ile E.D'ye (13) yine motosikletli 2 kişi tarafından ateş açıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede, Yenihayat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı E.D. ise hastaneye sevk edildi.

Polis, iki silahlı saldırının bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

Ekiplerin, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

- Restorana saldırı anı güvenlik kamerasında

Bu arada, Alibeyköy'deki restorana yapılan saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, restoranın önünde bekleyen 3 kişiden birinin saldırı gerçekleştiği sırada vurularak yere düştüğü, diğerlerinin de kaçıştığı görülüyor.

Kayıtlarda ayrıca, kaçan kişilerin yaralanan arkadaşlarının yanına giderek onu kaldırmaya çalıştığı anlar yer alıyor.