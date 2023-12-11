İşte 2023'te Google'da en çok aranan isimler
İnternet arama motoru Google'ın küresel verilerine göre 2023 yılının en çok aranan açıklandı.
Kaliforniya merkezli teknoloji devi Google'ın kategorilere ayırarak açıkladığı 2023 yılının en çok arananlar listesi küresel ilgi alanları ve eğilimleri gözler önüne serdi.
1 Ocak ve 27 Kasım 2023 tarihleri arasındaki aramalarda en çok aranan kategori çeviri oldu. Bunu sanat ve eğlence, metin, eğitim ve alışveriş izledi.
Listenin haber kategorisinde en çok aranan ifade "İsrail-Hamas savaşı" oldu.
Bunu haziran ayında Kanada açıklarında patlayan Titanik denizaltı aracı ve şubat ayında Türkiye'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerini merak edenlerin "Türkiye deprem" kelimeleriyle yaptığı arama izledi.
Geçen yıl listenin başını "Ukrayna" çekmişti.
2023'ün bitmesine sayılı günler kaldı...
Yeni yıla girmeden önce geride bıraktığımız yılda dünyada ve Türkiye'de birçok olaylar meydana geldi.
Depremler oldu, seçime gidildi, fenomenler cezaevini boyladı.
Bunun üzerine milyonlarca vatandaş, arama devi Google üzerinden gündemdeki olayları ve kişileri araştırmaya başladı.
2023'ün arama trendleri açıklandı
Bu kapsamda Google her yılın aralık ayında yıl boyunca en çok aranan içeriklerden oluşan 'Yılın Arama Trendleri' listesini yayınladı.
İşte yıl boyunca merak edip sorduklarımız...
Google'da En Çok Aratılan İsimler
Sinan Oğan
Dilan Polat
Zaha
Kemal Kılıçdaroğlu
Muharrem İnce
Zaniolo
Icardi
Ali Yerlikaya
Hakan Fidan
Tete
Google'da En Çok Aratılan Kaybettiklerimiz
Taha Duymaz
Metin Uca
Özkan Uğur
Seda Fettahoğlu
Deniz Baykal
Erkin Koray
Burhan Çaçan
Merve Kayaalp
Matthew Perry
Mehmet Barlas
Google'da En Çok Aratılan Diziler
Yalı Çapkını
Wednesday
Kızılcık Şerbet
Aile
Hudutsuz Sevda
Şahmaran
Yabani
The Last Of Us
Kirli Sepeti
Ruhun Duymaz
Google'da En Çok Aratılan Tarifler
Aşure tarifi
Güllaç tarifi
Acai bowl tarifi
Krem karamel tarifi
Lalanga tarifi
Topik tarifi
Yağlama tarifi
Kalpli kurabiye tarifi
Ev baklavası tarifi
Şiveydiz tarifi
Google'da En Çok Aratılan Şarkı sözleri
Antidepresan şarkı sözleri
Enerji şarkı sözleri
Bi' Tek Ben Anlarım şarkı sözleri
Müphem şarkı sözleri
Ali Cabbar şarkı sözleri
Manolya şarkı sözleri
Aşkın Olayım şarkı sözleri
Mockingbird şarkı sözleri
Lento şarkı sözleri
Belki şarkı sözleri
Google'da En Çok Aratılan Nerede?
Deprem nerede oldu?
Elbistan nerede
Gazze nerede
Fas nerede
Nerede oy kullanacağım
Mescid - i Aksa nerede
Teknofest nerede
Kudüs nerede
Akbelen nerede
Gökçeada nerede
Google'da En Çok Aratılan Nasıl?
Teravih namazı nasıl kılınır
Bayram namazı nasıl kılınır
Deprem nasıl oluşur
Seçim ikinci tura nasıl kalır
Basınç ölçer nasıl yazılır
Oy nasıl kullanılır
Uyurgezer nasıl yazılır
Anadil nasıl yazılır
Sandık görevlisi nasıl olunur
Vergisiz telefon nasıl alınır
Google'da En Çok Aratılan Burçlar
En sevilmeyen burçlar
En üzgün burçlar
En tatlı burçlar
Toprak grubu burçları
Sabit burçlar hangileri
İnatçı burçlar
Aurası yüksek burçlar
Dişil burçlar
Hava grubu burçları
Ateş grubu burçları
Google'da En Çok AratılanNe giyilir?
İş görüşmesinde ne giyilir?
İlkbaharda ne giyilir?
Umrede ne giyilir?
Aile tanışmasında ne giyilir?
16 derecede ne giyilir?
Konserde ne giyilir?
İmam nikahında ne giyilir?
Solaryuma giderken ne giyilir?
Lisenin ilk günü ne giyilir?
Siyah gömlek altına ne giyilir?
Google'da En Çok Aratılan Hissediyorum
Sürekli başım dönüyor gibi hissediyorum
Sürekli yorgun hissediyorum
Sürekli tuvaletim varmış gibi hissediyorum
Karında kalp atışı hissediyorum
Sürekli aç hissediyorum
Neden deprem oluyor gibi hissediyorum
Kendimi çok yalnız hissediyorum
Hasta olacak gibi hissediyorum
Kendimi halsiz hissediyorum
Kendimi değersiz hissediyorum
Peki dünya en çok neyi aradı
Dünyada ise en çok arananlar listesinde ise Türkiye'de gerçekleşen 6 Şubat depremleri ilk sıralarda yer aldı.
Gazze saldırıları ise en çok aranan konu oldu. En çok aranan isim ise dünyaca ünlü Amerikan futbolculu Damar Hamlin oldu.
En çok aranan film Barbie olurken, Sharika müzik kategorisinde en çok aranan isimler listesinde birinciliğe oturdu.
Kaybettiklerimiz başlığı altında ise en çok aranan isim Friends dizisinin oyuncusu Matthew Perry ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise dünyaca ünlü isim Tina Turner yer aldı.