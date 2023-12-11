Arızayı gidermek isterken başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Kaza, Malatya-Gölbaşı yolu 8'inci kilometrede meydana geldi. Ali Hızlı (54) yönetimindeki 27 N 8129 plakalı tır arıza yapınca sürücü aracı sağa çekti. Arızayı gidermek için tırdan inen sürücüye, plakası tespit edilemeyen bir araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tır şoförü refüje fırladı. Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler kazayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, çarpan aracın tespit edilmesi için jandarma ekiplerinin çalışması sürüyor.