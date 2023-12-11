Soruşturma dosyalarının yüzde 30'u hakaret dosyası

Sosyal medyadan yapılan hakaretlerin adliyelerdeki yoğunluğu her geçen gün artıyor. Sosyal medyadaki bazı kişilerin bunu meslek haline getirdiği, tahrik edici paylaşımlar yaparak kendisine hakaret yapılmasını sağladığı, daha sonra da Savcılıklara başvuru yaparak şüpheliler ile belirli bir bedel üzerinden anlaşmaya vardığı belirtiliyor.

Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Başsavcı Vekili Süleyman Özar sosyal medyadan yapılan hakaret suçlarına dair dikkate değer bir paylaşımda bulundu.

Süleyman Özar'ın paylaşımına göre, Ankara Batı Adliyesine 2023 yılı içinde gelen 53 bin soruşturma evrakının yaklaşık 17 bini hakaret suçuna ilişkin... Bunların çoğu da sosyal medya yoluyla hakaret. Bunların 8 bin 200'üne yani yüzde 48'ine takipsizlik/yetkisizlik verildi. 4 bin 900'ü ise halen derdest yani dosyası açık bir şekilde soruşturuluyor. İddianame sayısı bin 984.

Ankara Batı Adliyesi Cumhuriyet Başsavcı Vekili Süleyman Özar yaptığı açıklamada "Sistemin üçte biri hakaret suçuyla meşgul!" dedi.