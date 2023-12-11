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'Suriyeliler Türkiye'de Kalsın Genelgesi' başlıklı haberlere açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 103 sayılı Dezenformasyon Bülteni yayımladı. Bültende, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Suriyeliler Türkiye'de Kalsın Genelgesi" başlıklı haberin doğru olmadığı belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 17:10, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 17:10
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'Suriyeliler Türkiye'de Kalsın Genelgesi' başlıklı haberlere açıklama

Bültende, "İsrail ordusu Han Yunus'ta çok sayıda Hamas üyesini yakaladı" iddiasıyla İsrail'in sosyal medyadaki propaganda hesaplarınca paylaşılan görüntülerin doğru olmadığı, İsrail'in gözaltına alınanların Hamas üyesi olduğuna dair herhangi bir kanıt sunamadığı belirtildi.

Gözaltı işlemlerinin iddia edildiği gibi Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta değil, kuzeydeki Cebeliye'nin de kuzeyinde bulunan Beyt Lahya'da yapıldığı, tutuklular arasında gazeteci Diaa El Kahlot ve akrabalarının da bulunmasının gözaltına alınanların, sivil olduğunu gösterdiği ifade edildi.

"Daha dün Türkiye'ye giren Afganları görüyorsunuz." başlığıyla bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerin 2019'dan beri sosyal medyada dolaşımda olduğunun tespit edildiği, insan kaçakçılarının İran topraklarında kaydettiği görüntülerin provokasyon amaçlı, "Türkiye'de kaydedildi" şeklinde servis edildiğinin belirlendiği bildirildi.

Bültende, "Aile sağlığı merkezlerindeki aşı takip cihazları bozuldu, izleme yapılamıyor" iddiasının doğru olmadığı, bahsi geçen haberlerde yer alan Sağlık Bakanlığınca yeni firmayla anlaşıldığı ve yazılım yenilenmesi sonrasında aksaklık yaşandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce sevk ve idaresi gerçekleştirilen aşı ve antiserumların saklandıkları depo, dolap ve nakil işlemlerinde kullanılan araçlardaki sıcaklık ve stok takibinin, gerçek zamanlı olarak düzenli bir şekilde 13 bin 850 sensör ve 12 bin 890 sıcaklık takip cihazıyla yapıldığı aktarıldı.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Medipol Üniversitesi'nde yabancı öğrenciler kılıçla geziyor" iddiasının doğru olmadığı ifade edilen bültende, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"2021 yılında 17 Kasım Uluslararası Öğrenciler Günü kapsamında Medipol Üniversitesi Güney Kampüsü'nde Uluslararası Öğrenci Festivali gerçekleştirilmiştir. Festivale 29 farklı ülkeden öğrenci katılım sağlamış, yapılan etkinliklerde ülkelerin kültürleri, yemekleri, yerel kıyafetleri tanıtılmış, folklorik gösteriler sergilenmiştir. İddiaya konu görüntülerin bu festival kapsamında kaydedildiği tespit edilmiştir."

Dezenformasyon bülteninde, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan "Suriyeliler Türkiye'de Kalsın Genelgesi" başlıklı haberin doğru olmadığı belirtildi. Bültende, şunlar kaydedildi:

"İddiaya konu yazının, ilgili mevzuattan kaynaklanan idari işlemlerin tamamlanması, ülkeden çıkış yapanların statülerinin sonlandırılması ve kimlik belgelerinin teslim alınması, kayıtların ve istatistiklerin eksiksiz ve güncel tutulması amacıyla çıkarılmıştır. Uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki yabancıların ülkemizden çıkışını engellemeye veya kısıtlamaya yönelik bir yazı değildir. Ülkemiz, uluslararası koruma ve geçici koruma kapsamındaki yabancıların üçüncü ülkelere yeniden yerleştirilmesi ve gönüllü geri dönüşlerini desteklemektedir. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, bu kapsamda çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir."

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