Bakan Uraloğlu: Yeni bir turistik bölgesel tren seferini başlatacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu sezonki ilk seferine çıkan Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurlama törenine katıldı. Demiryolu yolculuğunun bir kültür olduğunu, ayrılık ve kavuşmaların bir tren düdüğüyle başladığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

"Anadolu'nun eşsiz topraklarını arşın arşın geçen Doğu Ekspresi ile seyahati bir adım daha ileriye taşıyan 'Turistik Doğu Ekspresi'ni uğurlayacağımız bu anlamlı törende sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. 1856'da, İzmir-Aydın hattına ilk rayın döşenmesinden bu yana demiryollarımız; ülkemizin son 167 yılına şahitlik etmiş, Trenlerimiz yolcu ve yük ile birlikte bizi biz yapan birlik ve beraberliğimizi sağlayan değerlerimizi de taşımıştır. İnsanımız demir raylar üstündeki trenlerimizle hayallerine doğru yolculuk etmiştir. Ayrıca tren yolculukları yakın geçmişten çağrışımlar uyandırdığından, nostaljiktir. Demiryolu yolculuğu bir kültürdür. Ayrılık ve kavuşma bir tren düdüğü ile başlar. İlk seferine 1949 yılında başlayan Doğu Ekspresi de, hizmet verdiği her dönemde Türk kültür mirasının maddi ve manevi değerlerinin izinde dolaşmıştır."



100 MİLYON KM YOL YAPTI

Bakan Uraloğlu, Doğu Ekspresinin; Ankara-Kars hattında 74 yıldır, bin 360 kilometrelik parkurunu ortalama 26 saatte tamamladığına dikkat çekerek, "Hizmete girdiği günden bu yana 100 milyon kilometrenin üstünde yol yaptı. Buna göre dünyanın çevresini 2 bin 500 kez dolaşacak kadar mesafe kat etti. Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri olarak büyük ilgi gören Doğu Ekspresi'ne ilave olarak 29 Mayıs 2019 tarihinde yeni bir anlayışla "Turistik Doğu Ekspresi" sefere konduk. Şimdi çok daha konforlu bir şekilde ülkemizin güzelliklerini tanıtmak üzere yol alıyor. Ankara'dan Kars'a uzanan, Anadolu'nun eşsiz tarihi ve coğrafyasında geçen bir yolculuk sunuyor. Anadolu'ya çiçek gibi serpilen dünya güzeli kültür varlıklarımızı ve yerleşimlerimizi tanıtmak için yollara düşüyor. Bizlere tarihimizi ve kültürümüzü hatırlatıyor" diye konuştu.



TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ 2019 YILINDAN BERİ 66 BİNİN ÜZERİNDE YOLCU TAŞIDI

"Turistik Doğu Ekspresi; Kars - Ankara yönünde İliç ve Divriği ve Sivas'ta 180'er dakikalık duruşla 34 saat 30 dakikalık bir seyahat ile eşsiz bir gezi ve manzara şöleni sunuyor" diyen Bakan Uraloğlu, "Özellikle gençler, doğa tutkunları, fotoğraf çekmek isteyen gruplar başta olmak üzere her yaştan yolcuya yüksek kalitede, farklı bir tatil seçeneği imkanı sağlıyor. 2019 yılında ilk sefere konulduğundan bugüne kadar 66 bin üstünde vatandaşımız seyahat etti" ifadelerini kullandı.



BU YIL 84 SSEFER GERÇEKLEŞTİRECEK

Bakan Uraloğlu, bugün başlayan yeni sezonunda; Ankara-Kars yönünde 42, Kars-Ankara yönünde 42 olmak üzere toplam 84 sefer gerçekleştirileceğinin de altını çizerek, "Ayrıca bayram, sömestır, yılbaşı gibi özel günler için ek seferler de düzenleyeceğiz. Bu sürede yaklaşık 13 bin üstünde seyahat tutkununa hizmet vererek hayallerini gerçeğe dönüştüreceğiz. Burada yeri gelmişken şunu da belirtmek istiyorum. Malum Turistik Doğu Ekspresi'ne vatandaşlarımızın ilgisi çok fazla. Dolayısıyla bilet bulmakta güçlükler yaşayabiliyorlar ve bu durum özellikle Ankara'dan Kars istikametine yola çıkan trenlerimizde oluyor. Oysa aynı güzergah üzerinde Kars'tan Anakara istikametine yola çıkan dönüş trenlerimizde var. Ve talep biraz daha az olduğu için bu istikamette bilet temin etmek kısmen daha kolay. Vatandaşlarımız Ankara'dan trenle yola çıkıp Kars'tan başka ulaşım modları ile dönebilecekleri gibi aynı işlemi önce Kars'a gidip oradan trenle Ankara'ya dönerek gerçekleştirebilirler. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım" şeklinde konuştu.



TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ TÜRKİYE'NİN YENİ YÜZÜ VE VİZYONUYLA ÖRTÜŞEN BİR ETKİNLİK SUNUYOR

Bakan Uraloğlu, "Aslında Turistik Doğu Ekspresi hem vatandaşlarımıza hem de yurtdışından ülkemize gelen konuklarımıza, demiryollarımızın yeni yüzü ve vizyonuyla, dahası Türkiye'nin yeni yüzü ve vizyonuyla örtüşen bir etkinlik sunuyor. Turistik Doğu Ekspresi'nin dışında yurt içinde yeni rotalarda işletilebilecek turizm amaçlı trenlerin sefere konulması ile ilgili başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, sivil toplum kuruluşları, turizm acenteleri ve ilgili kurumlarla çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.



ALTERNATİF TREN MÜJDESİ

Bakan Uraloğlu, yeni bir müjde de vereceğini de belirterek, "Sizlerle yeni bir müjde paylaşmak istiyorum. Vatandaşlarımıza alternatif bir tren yolculuğu sunmak amacıyla Kars-Erzurum-Kars arasında Turistik Bölgesel Tren seferlerini başlatıyoruz. Bilet satışlarına bugün itibariyle başlıyoruz. Turistik Bölgesel Trenimiz; 15 Ocak -18 Şubat tarihleri arasında Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri çalışacak. 230 kişi kapasiteli trenimiz, çalıştığı dönem içinde 15 gidiş, 15 dönüş olmak üzere toplam 30 sefer yapacak. Erzurum-Kars arasında eşsiz bir yolculuk deneyimi yaşatacak" diye konuştu.



SON 21 YILA KADAR DEMİRYOLLARI ÇAĞIN İHTİYAÇLARI KARŞISINDA GERİ KALDI

Bakan Uraloğlu, "Demiryollarımız biraz önce de söylediğim gibi biz yapan değerleri de taşımış ve ülkemiz kültür, sanat ve sosyal hayatına büyük katkılar sağlamıştır. Ancak son 21 yıl öncesine kadar neredeyse yarım asır boyunca göz ardı edilerek yatırım eksikliğinden dolayı çağın ihtiyaçları karşısında geri kalan demiryolları, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti Hükümetleri döneminde, ulaştırma politikaları içerisinde yeniden Devlet Politikası haline gelmiştir. Büyük yatırımlar, iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamleleri gerçekleştirdik. Böylece demiryollarımız üstündeki ölü toprağını attı. Tekrar vatandaşımızın ilgisini ve güvenini kazandı. Bu başarının altında; ülkemizi hızlı tren hatlarıyla donatmamız, MARMARAY'ı inşa etmemiz, modern tren garları tasarlarken bir yandan da mevcut kültür mirasımıza sahip çıkmamız yatmaktadır. Çürümeye terk edilmiş hatlarımızı ve tren setlerimizi yenilememiz ve modern bir hale getirmemiz yatmaktadır" dedi.



DEMİRYOLLARINDA ATATÜRK DÖNEMİNDEKİ BAHAR HAVASINI YENİDEN OLUŞTURDUK

Bakan Uraloğlu, Demiryollarında Atatürk dönemindeki bahar havasını yeniden oluşturduklarını da kaydederek, "O muhteşem heyecanı yeniden yakaladık. Tarihi İpek Yolunun canlandırılmasını amaçlayan " Tek Yol Tek Kuşak" girişiminin en önemli halkasını oluşturan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nı inşa ettik. Bu proje ile birlikte Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demiryolu ulaşımı mümkün hale getiren Marmaray ile Londra'dan Pekin'e kadar en güvenli, kısa ve ekonomik uluslararası demiryolu koridorunu oluşturduk. 2003 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğumuza; 2023 yılı itibariyle, 2 bin 250 kilometresi YHT ve Hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre ekledik. Yaklaşık 14 bin kilometreye yükselttik. Hızlı trenlerimizle konforlu, hızlı ve modern seyahat hizmetini doğrudan ve dolaylı olmak üzere 19 ilimize ve ülke nüfusumuzun neredeyse yarısına ulaştırdık. Hızlı Tren ile bugüne kadar yaklaşık 80 milyon yolcu taşıdık. Eğer AK Parti Hükümetleri demiryollarına yatırım yapmasaydı, bugün Turistik Doğu Ekspresi'nden, yenilikçi demiryollarından, tren kültüründen bahsetmek de mümkün olmayacaktı. Son 21 yılda öyle bir çıkış yakaladık ki, bundan sonra kimse demiryollarını ihmal etmeye, yapılan bu yatırımları durdurmaya teşebbüs edemeyecektir. Yeniden seferlerine başlayan Turistik Doğu Ekspresi'ne yol selameti, tüm kıymetli yolcularımıza da keyifli yolculuklar diliyorum" diye konuştu.