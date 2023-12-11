Takside eski eşinin boğazını keserek öldüren şüpheli, tutuklandı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli Emrah Ala, suç aleti bıçakla birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Emrah Ala, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Olay, dün Çankaya ilçesine bağlı İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. Emrah Ala ile boşanma aşamasındaki eşi Mine Nur Ala, 06 T 1111 plakalı taksi ile seyir halindeyken tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Emrah Ala, yanında bulunan bıçakla eşi Mine Nur Ala'yı boğazını keserek, öldürdü.

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