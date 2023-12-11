Eski eşi tabancayla rehin aldı, polis oyalarken kaçtı

Olay, saat 14.30 sıralarında Karasu ilçesi İncilli Mahallesi 620'nci Sokak'taki parkta meydana geldi.

Adana'da oturan Zekeriya K., bir süre önce boşandığı eşi Tuğba S.'nin Sakarya'nın Karasu ilçesine taşındığını ve burada yaşamaya başladığını öğrendi.

Zekeriya K., Adana'dan gelip takip ettiği Tuğba S.'yi pazar alışverişinden dönerken bulup durdurdu.

Zekeriya K. yanında getirdiği tabancayla Tuğba S.'yi rehin alıp parktaki banka oturttu. Çevredekilerin durumu fark etmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

3 polis, yavaşça Zekeriya K.'ye yaklaşıp onunla sohbet ederek sakinleştirmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren çabaların ardından polisler, Zekeriya K.'nin dikkatini dağıttığı sırada Tuğba S., koşarak kaçtı.

Polis, daha sonra elindeki tabancayı aldığı Zekeriya K.'yi gözaltına aldı. Tuğba S. de ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.