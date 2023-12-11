Meteorolojiden Hatay için kuvvetli yağış uyarısı
Hatay'ın güney kesimlerinde bu gece kuvvetli sağanak bekleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 21:24, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 21:25
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 23.30'a kadar Hatay'ın Yayladağı, Samandağ ve Defne ilçelerinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış görülecek.
Ani sel, su baskını, yıldırım, kısa süreli kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.