Bahçeli'den HEDEP'li Bakırhan'ın Genel Kurulda Kürtçe konuşmasına tepki

TBMM Genel Kurulunda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini takip eden Bahçeli, kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan'ın Kürtçe konuştuğunun hatırlatılması üzerine Bahçeli, bazı konuşmacıların Kürtçe cümlelerle kendilerini ifade etmeye çalıştıklarını belirtti.

Bunun, kürsü dokunulmazlığı sebebiyle bazıları tarafından hoş görülebileceğini dile getiren Bahçeli, şunları söyledi:

"Ama ben Anayasa Mahkemesinin başta Başkanı ve değerli üyelerine buradaki konuşmanın ruhundan hareketle Türkiye'ye sahip çıkmalarını tavsiye ederim. Bunun gittikçe yaygınlaştığı ve Anayasa Mahkemesinin tavrı sebebiyle de birçok kesimin şımardığı görülüyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Böyle bir ortamda bu konuşma bize göre kabul görmemiştir ama onlar keçeyi suya atmışlar. Çıkacağı yeri taşladıkları için zihinlerinde, kursaklarında ne varsa dökmeye çalışıyorlar. Meclis Başkanı'nın Kürtçe sözünü dinledikten sonra 'Bunu Türkçeye tercüme edin.' cümlesi ise Anayasa Mahkemesi Başkanı kadar yanlış bir tutum olmuştur. Böyle şey olamaz."

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasını değerlendirmesinin sorulması üzerine de "Performansı gayet iyi. Hem hazırlıklı gelmiş hem heyecanlı hem de kendi kitlesine yeni bir genel başkan olarak moral veriyor. Tebrik ediyorum onu." dedi.