Özgür Özel, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 23:36, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 23:42
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın maç sonrası FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler'e yumruk atmasıyla başlayan şiddet olaylarını kınıyorum. Şiddetin spor sahalarından kazınması için bugüne kadar yeterli önlem almayanları tekrar göreve davet ediyorum." ifadelerini kullandı.