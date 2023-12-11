Bakan Yerlikaya: Hakem Halil Umut Meler'e saldıran 2 kişi gözaltında
İçişleri Bakanı Yerlikaya, hakem Meler'e saldırıda bulunan 2 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir. Hakemimize saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır." dedi.
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir.Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 11, 2023
Hakemimize.