Erdoğan, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Aralık 2023 23:55, Son Güncelleme : 11 Aralık 2023 23:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"
"Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz"