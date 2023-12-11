Erdoğan, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"

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