Polis 'Şampiyonlar Ligi'ni 6 ay izlemiş

Ucuz et halka ulaşmıyor!
Ucuz et halka ulaşmıyor!
Kredi de %0.99 Faiz Fırsatı!
Kredi de %0.99 Faiz Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Ev sahipleri 'günlük kiralama' kısıtlamasını delmenin yolunu buldu
Ev sahipleri 'günlük kiralama' kısıtlamasını delmenin yolunu buldu
'Asgari ücret'te rakam ikinci toplantıya
'Asgari ücret'te rakam ikinci toplantıya
İsrail yazılımı çöp kutusuna: Devletten siber güvenlik atağı
İsrail yazılımı çöp kutusuna: Devletten siber güvenlik atağı
Tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi
Tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Ak Parti'den ihraç edilecek
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Ak Parti'den ihraç edilecek
Bakan Yerlikaya: Hakem Halil Umut Meler'e saldıran 2 kişi gözaltında
Bakan Yerlikaya: Hakem Halil Umut Meler'e saldıran 2 kişi gözaltında
Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı
Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı
Hakem Halil Umut Meler'e saldırıya ilişkin adli soruşturma başlatıldı
Hakem Halil Umut Meler'e saldırıya ilişkin adli soruşturma başlatıldı
Ortaokul ve liselere iki yeni ders geliyor
Ortaokul ve liselere iki yeni ders geliyor
Bakan Şimşek: 'Vergiyi tabana yayacağız' dedim yanlış anlaşıldım
Bakan Şimşek: 'Vergiyi tabana yayacağız' dedim yanlış anlaşıldım
Dolar günü 29 TL sınırında tamamladı
Dolar günü 29 TL sınırında tamamladı
İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor
İkinci el otomobilde yaprak kımıldamıyor
'Suriyeliler Türkiye'de Kalsın Genelgesi' başlıklı haberlere açıklama
'Suriyeliler Türkiye'de Kalsın Genelgesi' başlıklı haberlere açıklama
Bakan Bolat'tan üniversite öğrencilerine '5T' tavsiyesi
Bakan Bolat'tan üniversite öğrencilerine '5T' tavsiyesi
Soruşturma dosyalarının yüzde 30'u hakaret dosyası
Soruşturma dosyalarının yüzde 30'u hakaret dosyası
Belediyeye hırsız girdi: Kasayı ve kamera kayıt cihazını çaldı
Belediyeye hırsız girdi: Kasayı ve kamera kayıt cihazını çaldı
Asgari ücrette ikinci toplantı 18 Aralık'ta
Asgari ücrette ikinci toplantı 18 Aralık'ta
Erdoğan: Türkiye'nin boşa harcanacak bir damla dahi suyu yoktur
Erdoğan: Türkiye'nin boşa harcanacak bir damla dahi suyu yoktur
Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Bakan Işıkhan: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
AK Parti'de yerel seçim mesaisi: Aday tespit komisyonu kuruldu
AK Parti'de yerel seçim mesaisi: Aday tespit komisyonu kuruldu
'Ekonomi politikalarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz'
'Ekonomi politikalarını kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz'
Sosyal medyada gayrimenkul paylaşımını herkes yapamayacak
Sosyal medyada gayrimenkul paylaşımını herkes yapamayacak
'2024 bütçesinde memur ve emeklilerin sorunları çözülmelidir'
'2024 bütçesinde memur ve emeklilerin sorunları çözülmelidir'
Bakan Güler: İsrail'in saldırıları artık vahşete dönüştü
Bakan Güler: İsrail'in saldırıları artık vahşete dönüştü
Genel Kurul'a bütçe teklifi geliyor
Genel Kurul'a bütçe teklifi geliyor
'Program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek'
'Program hedeflerimiz bir bir gerçekleşmeye devam edecek'
150 milyon TL vurgun yapan sazan sarmalı çetesi çökertildi
150 milyon TL vurgun yapan sazan sarmalı çetesi çökertildi
Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
Ekim ayı işsizlik rakamları açıklandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Polis 'Şampiyonlar Ligi'ni 6 ay izlemiş

Son günlerde sosyal medya fenomenleri ve kanun dışı bahis çetelerine yönelik yapılan operasyonların arkasında İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığının aylardır yaptığı çalışma var.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 07:32, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 07:31
Yazdır
Polis 'Şampiyonlar Ligi'ni 6 ay izlemiş

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; sosyal medya fenomenleri ve kanun dışı bahis çetelerine yönelik son dönemde üst üste yapılan operasyonlar için altı ay önceden düğmeye basıldığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonu ile yapılan operasyonların hazırlıkları altı ay öncesinden başlatıldı.

MASAK ve Vergi Denetim Kurulu, suç gelirlerinin aklanması ve vergi kaçırma gibi alanlar başta olmak üzere tüm mali ve finanslar verileri topladı. Hemen sonrasında da operasyonlara start verildi. Emniyet ve Jandarma tarafından soruşturmalar için talep edilen finansal veriler, MASAK tarafından büyük bölümü aynı gün içinde olmak üzere en kısa sürede iletildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile MASAK arasındaki koordinasyon ve iş birliği, MASAK başkan yardımcısı düzeyinde sağlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önemli pek çok soruşturmada MASAK uzmanları ile kolluk görevlileri sürekli koordinasyon ve irtibat halinde çalıştı. Ayrıca özel çalışma grupları oluşturularak soruşturmalara katkı sağlandı. Fenomen operasyonları ve yasadışı bahis çeteleri ile ilgili operasyonlar için MASAK ve Vergi Denetim Kurulundan 250 civarında personel görevlendirildi.

EYLÜL ÖZTÜRK PARA BASMIŞ!

Dilan -Engin Polat çiftinin kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından diğer fenomenler de mal varlıklarıyla gündemden düşmüyor. Bu isimlerden biri olan ve şirketine kayyım tayin edilen Eylül Öztürk. Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" diye nitelendirip paylaştığı fotoğrafta yer alan 12 kişiden biri olan Öztürk, sosyal medya hesabından açıklama yaparak aylık kazancını paylaştı.

Bir internet alışveriş sitesine ait verilerle eylül ayı kazancının 1 milyon TL'ye ulaştığını belirten Öztürk'ün 1 - 30 Kasım tarihli hesap dökümünde ise 2 milyon TL kazandığı görüldü. Kazancını paylaşırken ödediği vergiyi açıklamayan Eylül Öztürk, bir önceki paylaşımlarında iş yapamaz hale geldiğini ileri sürerek ağlamıştı. Daha sonra yine ürün reklamı yapmaya başlayan Öztürk, ABD'de 10'a yakın eve sahip.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber