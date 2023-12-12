'Asgari ücret'te rakam ikinci toplantıya

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024 yılı ücreti için ilk toplantısını tarafların katılımı ile dün yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belirlenecek yeni tutar için "Asgari ücreti çalışanlarımızın gelirini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız" dedi. Komisyonda işçi kesimini Türk-İş heyeti adına Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını ise TİSK adına Genel Sekreter Akansel Koç temsil etti.

MİLYONLARIN SESİ OLDULAR



Bakanlık binasında yapılan toplantıda 5 kişilik Türk-İş heyetinde ilk kez 4 işçi yer aldı. Adana'da hastanede işçi olarak çalışan iki çocuk annesi Hatice Akgedik, Ankara'da kasiyerlik yapan Meliha Nur Şıkbudak, Çorum'da yaşayan üç çocuk babası enerji işçisi Saffet Canbaz ve Bolu'da yaşayan üç çocuk babası Karayolları işçisi Durmuş Öztürk, milyonlarca asgari ücretlinin sesi oldu. İlk toplantıda tarafların talepleri dinlendi. Rakam ise 18 Aralık'ta gerçekleşecek ikinci toplantıya kaldı.

ASGARİ ÜCRET TÜM GELİRİ ETKİLİYOR



Komisyonun açılışında konuşan Bakan Vedat Işıkhan, komisyon toplantılarının bugüne kadar sosyal diyaloğun, iş birliğinin, açık işletişim ve akil bir değerlendirme anlayışı ile ortak akıl ve uzlaşı ile gerçekleşeceğine inandığını belirtti. Asgari ücretin, çalışma hayatında çalışanlara yönelik ücret politikalarının en alt sınırını tespit eden önemli sosyal politika aracı olduğunu da dile getiren Işıkhan, "Asgari ücret düzeyi esasında tüm gelirleri dolaylı olarak etkilemesi sebebiyle sadece asgari ücrete tabi olarak çalışanları değil, aynı zamanda tüm sektörleri, tüm çalışanları ve tüm işverenleri ilgilendiren önemli bir konudur" diye konuştu.

ÇALIŞANLARI KORUYACAĞIZ



Işıkhan, "2023 yılında asgari ücret, ocak ayında yüzde 55, temmuz ayında yüzde 34 oranında artırılmıştı. Yıl sonu TÜFE artış beklentisinin yüzde 65 olduğu dikkate alındığında, 2023 yılında asgari ücrete enflasyonun oldukça üzerinde bir artış gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede 1 yılda toplamda yüzde 107'lik bir zam oranı ile hamdolsun işçimizi, emekçimizi enflasyona ezdirmeme iradesi gösterdik. Böylece çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı koruduğumuz gibi, refah artışından da pay vermiş olduk. İnşallah 2024 yılı içinde hem işçimizi hem de işverenlerimizi memnun edecek, tüm tarafları uzlaştıracak yeni bir düzenlemeyi hep birlikte hayata geçireceğiz" dedi.

VERGİ DİLİMİNE GÜNCELLEME TALEBİ



İşveren tarafı adına konuşan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "İşçi olmadan işveren olmaz. İstihdamın korunması için verilecek desteklerin bu dönem için kıymetli olduğunun farkındayız. Vergi dilimlerinde yapılacak güncelleme de atılacak önemli adımlardan biri. Süreci en hızlı şekilde, dengeli rakam ve mutabakatla tamamlama arzusundayız" dedi.

Milyonların gözü, kulağı burada



Basına kapalı yapılan toplantının çıkışında konuşan İşçi Heyeti Başkanı Ramazan Ağar, "Milyonlarca kişinin gözü, kulağı bugünkü toplantıdaydı. 8 milyon asgari ücretli çalışan ve ona ek olarak da 30 milyon insanımız bugün burada asgari ücret konusunu takip etmektedirler. Asgari ücret tespit komisyonunun ilk toplantısı, sadece işin başlangıcı oldu. Herhangi bir ücret konusu görüşülmedi" dedi. Ağar, heyetle beraber toplantıda yer alan 4 işçinin mevcut şartlarda geçinemediklerini ve geçinebilecekleri bir asgari ücret talep ettiklerini söyledi.

Beklentimiz refahın adil paylaşılması



Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, sosyal devlet anlayışında iktisaden zayıf kesimlerin korunmasının amaçlandığını belirtti. Ağar, "Alınan tedbirler henüz işçinin mutfağına, geçim şartlarına olumlu olarak yansımamıştır. Asgari ücret aylardır açlık sınırının altındadır. Halen günlük net asgari ücret 380 TL'dir. Bu ücretle işçi ve ailesi hangi zorunlu ihtiyacını karşılayabilecektir. Beklentimiz, işçiye karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesidir. Refahı adil paylaşmanın gereği yapılmalıdır" dedi.

Mehmet Güney