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Halil Umut Meler'e saldırı sonrası Josef De Souza'nın sözleri yeniden gündeme geldi

Halil Umut Meler'e saldırı sonrası Josef De Souza'nın 2022 yılındaki sözleri yeniden gündeme geldi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 09:00, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 09:13
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Halil Umut Meler'e saldırı sonrası Josef De Souza'nın sözleri yeniden gündeme geldi

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı sonrasında Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef De Souza'nın geçtiğimiz yıl yine bir Ankaragücü deplasmanında çıkan olaylar sebebiyle kırmızı kart görmesi ve karşılaşma sonrasındaki sözleri yeniden gündeme geldi.

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etmiş, maç sonunda sahaya giren bir Ankaragüçlü taraftar, hakem, Salih Uçan ve Cenk Tosun'un bulunduğu bölgeye uçan tekmeyle dalmıştı.

Cenk Tosun'un sırtından ve kafasından darbe almasının ardından takım arkadaşı Josef de Souza, holiganı etkisiz hale getirerek hakemi ve takım arkadaşlarını korumuş, ancak maçın hakemi tarafından kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

Yaşanan olayların ardından Ankaragücü 1 maç seyircisiz oynama cezası almış, saldırgan ise 1 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Halil Umut Meler hakemliği bıraktı

"BİR HAKEME SALDIRDIKLARI GÜN BENİ HATIRLAYACAKSINIZ" DEMİŞTİ!

Ankaragücü maçının ardından gördüğü kırmızı kartın ve aldığı 1 maçlık cezanın haksız olduğunu savunan Josef de Souza, siyah-beyazlı kulübün düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarına boğulmuştu.

Gördüğü kırmızı karta ve aldığı cezaya anlam veremediğini söyleyen Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Arkadaşlarımı koruduğumu biliyorum. Böyle bir aksiyonun sonunda ceza verilmesini kabul edemiyorum. Bu adalet dışı karara karşı hayal kırıklığım var. Sahaya giren taraftar Cenk'i, Salih'i sakatlasaydı ya da elinde onlara zarar verecek, yaralayacak bir alet olsaydı, sahadaki herhangi biri yaralansaydı insanlar bana yine 1 maç mı ceza vereceklerdi? Bu cezanın ne kadar yanlış olduğunu tartışmaya gerek yok. Bu tür durumlar da bu şekilde cezalandırılması maalesef Türk futbolunun imajına zarar veriyor. Bu çok basit bir olay değildi.

Bir oyuncuyu öldürdükleri gün veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız. Hapiste olması gereken kişi hapiste değil. Büyük cezayı alması gereken taraf, yalnızca bir maç saha kapama cezası aldı. Arkadaşlarının ve hakemin fiziki bütünlüğünü korumaya çalışan kişiyi cezalandırdılar. Futbolda şiddete karşı olmanın ve dayanışmanın konuşulduğu böyle günlerde, vereceğiniz mesaj ancak bu kadar kötü olabilirdi." şeklinde konuşmuştu.

Josef de Souza'nın bu sözleri, yaklaşık 15 ay sonra, dün oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırısı sonrasında yeniden gündeme geldi.

Halil Umut Meler hakemliği bıraktı

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