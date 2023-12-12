İçişleri Bakanı Yerlikaya, hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hakem Halil Umut Meler ile telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız süreci anbean takip ettiğini iletti." dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Süper Lig'de dün akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ve bazı kişilerin saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyareti sonrası açıklama yaptı.

Yerlikaya, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından yaşananların çok üzüntü verici olduğunu ifade ederek, "Şiddetin her türlüsünü kınadığımızı biliyorsunuz ama Halil Umut Meler hakemimize maçtan sonra yapılan o şiddet, hepimizin tepkisini çekti. Şiddetle kınıyorum, süratle Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Emniyetimiz hep birlikte gereği yapıldık." diye konuştu.

Hakem Halil Umut Meler'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiğini kaydeden Yerlikaya, şunları söyledi:

"Kıymetli hakemimize ve maçtan görev alan arkadaşlarına geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Onların şahsında Türkiye'de görev yapan bütün hakem camiamıza, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Aziz milletimizle birlikte temennimiz bir daha sporda hiç bir şekilde şiddetin olmaması. Arkadaşlar sporu niçin yapıyoruz, sadece hamaset olduğu için mi söylüyoruz, sporun birlik, beraberlik, kardeşlik olduğunu. Spordaki rekabeti biz niçin arzu ediyoruz, fair play'i niye söylüyoruz. Bir karar hoşumuza gitmediği zaman bir anda başka bir şeye mi dönüşmemiz gerekiyor."

Yerlikaya, dünyanın en popüler sporunda böyle görüntüler görmenin hak edilmediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Tekrar kınıyorum. Artık konu mahkemede. Mahkeme süreci devam ediyor. Adalete inanıyoruz. Tekrar hakem camiamıza geçmiş olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız, hakemimizle telefonla görüştü. Geçmiş olsun dileklerini iletti, süreci anbean takip ettiğini hem hakemimize hem arkadaşlarına söyledi. Kınadığını ve geçmiş olsun dileklerini belirtti. Başhekimimizden de hakemimizle ilgili bilgileri de aldı. Başta futbol olmak üzere tüm spor dallarında birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, sevgimizi en güzel şekilde yansıtabileceğimiz şekilde bu spor müsabakalarını yapalım. Bir daha da böyle bir sonuç yaşamak istemiyoruz."

- Başhekim Dr. Mehmet Yörübulut

Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut da Meler'in sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Halil Umut Meler'in sol gözündeki kanamanın azalmaya başladığını anlatan Dr. Yörübulut, "Oradaki kırık yavaş yavaş iyileşecektir. Sabah da beyin kontrollerini tekrar yaptık, her hangi bir hasarımız yok beyinde. Sol göz kanaması azalıyor ve bir hasar kalmayacak. Bugün sadece stres nedeniyle biraz tansiyonu yükseldi. Kontrol altına aldık. Bugün misafirimiz olacak, büyük bir ihtimalle yarın sabah taburculuğunu planlıyoruz." diye konuştu.