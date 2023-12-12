Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 12:12, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 12:13
Yusuf Yaylabaş (24), otomobiliyle ilerlediği İncilikaya Mahallesi'nde, kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, birçok kurşunun isabet ettiği Yaylabaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaylabaş'ın cenazesi Adil Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.