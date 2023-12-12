Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Ekipler, birçok kurşunun isabet ettiği Yaylabaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

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