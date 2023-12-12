3 FETÖ mensubu Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Aralık 2023 12:41, Son Güncelleme : 12 Aralık 2023 12:42
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalar kapsamında Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.